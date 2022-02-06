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糖醋醬還分酸甜度？「麥當勞3大秘密」解惑了　結果讓人超意外

▲▼麥當勞水果袋、糖醋醬。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞「3大疑問」解惑。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞親自解密！2021年網上瘋傳不少麥當勞「小秘密」，像是糖醋醬藏神祕編碼有分5種酸甜度，還是隱藏版美食、服務等，《東森新媒體ETtoday》蒐集3大「疑問」，並找來業者幫忙解惑，結果可是讓人超意外。

▲▼麥當勞水果袋、糖醋醬。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞糖醋醬最下方有1S、4S等編碼被傳是以酸甜度做區分。（圖／記者蕭筠攝）

●糖醋醬真藏「神秘編碼」還有5種酸甜度嗎？
麥當勞：糖醋醬包裝上印製的數字單純是製造廠內部檢核碼，方便作為製造廠辨識管理之用，與規格、風味顏色無關。

▲▼麥當勞水果袋、糖醋醬。（圖／記者蕭筠攝）

▲自助點餐機內用服務提供「送餐到桌」網傳是專門提供給家庭顧客的。

●自助點餐機的「送餐到桌」一般人到底可不可以用？
麥當勞：台灣麥當勞2018年就推出「數位自助點餐機」，同步提供「送餐到桌」服務，消費者在點餐機點選完餐點後可以選擇「送餐到桌」服務，並輸入點餐機旁的號碼牌，且若是在櫃檯點餐也能告知服務人員有「送餐到桌」之需求，服務人員也會提供號碼牌，完成付款後完全不用等侯取餐，可直接至用餐區找位置，並將號碼牌置於桌面，最後就會有專人協助送餐。

▲▼麥當勞水果袋、糖醋醬。（圖／記者蕭筠攝）

▲水果袋被網友視為隱藏美食之一。

●「水果袋」算不算隱藏版美食？
麥當勞：水果袋是麥當勞菜單長期供應的點心品項。

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