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社會 社會焦點 保障人權

軍人示愛小三「名字刺身上」　店家1動作助攻！元配獲賠80萬

記者黃翊婷／綜合報導

台南楊姓軍人（現已辭職）2020年8月被妻子抓包外遇，不僅與吳姓小三一同出遊4天3夜，還相約到刺青店將彼此名字中的一個字紋在身上，結果「刺青成果照」被上傳到店家臉書，反而成為外遇的鐵證。台南高分院審理後，認為楊男與吳女的行為嚴重侵害楊女的權益，最終判處2人應連帶賠償80萬元，全案確定。

▲▼刺青。（圖／翻攝自pixabay）

▲楊妻抓包丈夫和小三一同留下「愛的刺青」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

判決書中提到，楊男原本任職軍方，卻與吳姓女同袍發生婚外情，2020年8月被妻子抓包，他一度承諾不會再與小三往來，沒想到一個月之後，他謊稱要去新營打工兼差，實際上卻是和小三再次出遊，夫妻倆因此鬧翻，並在同年9月提出離婚以及正式協議分居。

然而，楊男與妻子分居不到一週，就被撞見和吳女穿著情侶裝在賣場購物，還一起前往刺青店，將彼此名字的其中一個字紋在身上。楊妻不滿丈夫還沒離婚就和小三展開甜蜜同居生活，於是開始蒐證，包含丈夫的LINE聊天內容，以及刺青店上傳到臉書的「成果照」等等，並一舉提告求償200萬元。

台南地院審理後，認為楊男和吳女的行為已逾越一般男女關係，因此判2人應連帶賠償80萬元。楊男收到判決結果後提出上訴，強調妻子未經同意擅自翻拍他的手機，獲得LINE對話截圖，屬於不法取證之證據，沒有證據能力，況且現今社會男女一同單獨出遊是常態，不能因為這樣就認定2人外遇；至於刺青一事，照片上沒有明顯的臉部特徵，根本無法辨認刺青的人是誰。

▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,接吻,友誼,朋友。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲楊男認為，現今社會男女一同單獨出遊是常態。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

不過，台南高分院合議庭認為，吳女曾向楊妻坦承與楊男有過夜、相約出去玩等行為，楊男也在LINE對話中提及2人的情侶身分，還記下第一次性行為的時間和次數，況且2人從2020年8月下旬起每日密集通話及視訊，後來一起出遊同住、約會，顯然已經超越男女單純友情交往之分際。

合議庭接著指出，楊男主張刺青店的照片沒有明顯臉部特徵，但刺青圖樣恰好是楊、吳名字中的其中一個字，時間也與楊妻提供的證據相符，2人雖然予以否認，但在審理期間被問到照片中的刺青者是否為他們本人、2人是否曾前往該店刺青等問題，皆拒絕回答，若照片中的人真的是無關的第三者，2人否認即可，應無拒答的理由，最終不採信他們的說詞，裁定應連帶賠償80萬元給楊妻，全案確定。

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