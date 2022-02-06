家有壁虎嚇到搬去飯店！考試也不敢看圖　她長大才知患罕見恐懼症

▲新加坡一名女子因為家中出現壁虎，而嚇到搬去飯店過夜。（示意圖／達志影像）

記者葉睿涵／綜合報導

雖然壁虎是無毒的益蟲，但由於有部分人難以接受牠的長相，因此產生了「壁虎恐懼症」的心理。新加坡25歲女工程師羅心怡的「壁虎恐懼症」尤為嚴重，她居然因為過於害怕壁虎，導致不敢回家，進而改住飯店，奇葩的行為讓身邊親友無法理解。

據《新明日報》等外媒報導，壁虎是日常生活中常見的爬蟲類生物，對許多人而言，壁虎的出現早已是司空見慣，甚至還有人將牠們當成寵物，不過從小就對壁虎有恐懼心理的羅心怡卻不這麼認為。

羅心怡表示，由於她曾在小時候打開冰箱時看到死壁虎的屍體，而且也曾在關門時不小心觸碰到門把上的壁虎，受到的驚嚇終身難忘，導致她自此對壁虎充滿恐懼，而且害怕程度是連看到壁虎的圖片都會心生畏懼的地步。

她描述道，「我在中學時期就發現我超怕壁虎，當我在生物考試中看到壁虎的圖片時，我就直接翻過了那頁，直接放棄做題。」羅心怡也指出，她還曾經因為家中出現壁虎，而她又過於害怕、無法克服，最後只能去飯店住一晚，讓身邊的親友都覺得她太奇葩，無法理解。

羅心怡揭露自己的經歷後，也釣出了不少同樣有「壁虎恐懼症」的網友回應，他們留言表示，「真的超噁心」、「我小時候也曾經有一隻壁虎在我洗澡時突然掉在我身上，從此都有陰影」、「真的沒有解決辦法，太可怕了」。

然而也有網友認為，這些「壁虎恐懼症」人士太小題大作，「中國還會把壁虎曬乾當中藥呢」、「壁虎可以吃蚊子和飛蟲，是益蟲，完全不用怕啊」、「蟑螂比較可怕」、「長得醜有什麼好怕的」。