偷車賊現世報！行竊後狂飆自撞　1人拋飛車外慘死、2人成焦屍

記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞有3名偷車賊因在犯案時被車主發現，連忙開著贓車逃逸，怎知在路上卻自撞空屋，其中1人當場拋飛車，而車子因受嚴重撞擊瞬間火燒車，導致剩餘2名被卡在車內的嫌犯也被活活燒死。警方表示，該起事件發生在凌晨，除了肇事車輛外，還有一輛停在空屋旁的轎車也遭受波及，兩車皆完全燒毀。

根據《中國報》報導，有4名偷車賊3日凌晨到一間民宅行竊，然而當他們偷到車後，卻被車主抓包，其中1人率先駕車離去，另外3人連忙搭上贓車逃逸，過程中還和車主發生拉扯，並將車主刺傷。而車主隨後也起身追逐逃逸的4名嫌犯。

其中3名嫌犯搭乘的那輛車疑似是為了甩開車主的追逐，沿路加速狂飆，結果竟然自撞路邊的一棟空屋。由於撞擊力道過大，其中1名33歲的死者當場拋飛車外慘死，而贓車撞上空屋後也引發火燒車，另外2人則受困車上。警方凌晨2時左右接獲通報趕往現場，便看到火勢仍在持續蔓延，路邊則是躺著該名33歲的嫌犯。

火勢直到凌晨3時35分才被完全撲滅，警方隨後在車上發現2具焦屍，然而由於燃燒過度，因此還無法確認死者詳細身分。除了肇事車輛整輛被燒壞外，一輛停在空屋旁的無辜車輛也遭到波及，被燒到全毀。而空屋則是有近30%被燒毀。

警方表示，死者所駕駛的車輛是在撞擊空屋的柱子後才起火燃燒，將持續取證調查，釐清意外發生經過與車禍前的偷竊與傷害罪刑。

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