103歲人瑞被誤打第4劑！「過3天爆肺炎」中風　1月後死亡

▲ 死者年過103歲，被誤打第四劑疫苗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新加坡一名逾百歲人瑞已經接種三劑新冠疫苗，卻意外被誤打第四劑，短短3天後爆發肺炎，一個月後病逝，目前尚不清楚死因是否與疫苗有關，衛生部已著手調查。

根據《聯合早報》，新加坡衛生部4日發表聲明指出，這名高齡103歲的婦女生前住在宜康醫療集團一家療養院，此前已經接種三劑疫苗，但來自PanCare醫療診所的流動醫療團隊卻在去年12月13日為她施打第四劑。她在同月16日因肺炎及低血鈉症住進樟宜綜合醫院，後來被診斷為中風，今年1月10日離世。

驗屍官判定，女子主要死因為肺炎，中風及心血管疾病也有影響，但尚未確認是否與疫苗有關。

新加坡衛生部展開徹查，預計本月完成。初步調查顯示，誤打疫苗起因可能是接種程序有違規定，療養院及負責接種的服務供應商之間溝通也有落差。

PanCare流動接種團隊至今施打15萬2000劑疫苗，這是首度因誤認接種者身份導致誤打。宜康醫療集團及PanCare診所出於善意，共同支付死者醫藥費，並著手檢討程序，以免類似事件重演。宜康也與死者家屬取得聯絡，提供後續協助。

負責協調療養院疫苗接種的新加坡護聯中心（AIC）呼籲療養院，應與流動接種團隊維持良好溝通。衛生部也提醒流動接種團隊，下針前應確實確認接種者身份。