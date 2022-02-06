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他失蹤被判死「鱷魚啃光腐屍」　摯友17年後曝真相！真凶竟是嬌妻

▲▼美國佛州居民傑瑞（Jerry Michael Williams）被妻子及摯友設局殺害。（圖／翻攝推特、佛州執法部）

▲傑瑞（Jerry Michael Williams）被妻子及摯友設局殺害。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

美國佛州曾發生一起駭人案件，居民傑瑞（Jerry Michael Williams）前往獵鴨卻離奇失蹤，疑似意外墜湖溺斃，遺體遭鱷魚及鯰魚啃食殆盡，被法院批准死亡證明。未料17年後，摯友布萊恩（Brian Winchester）透露，他與傑瑞妻子丹妮絲（Denise Williams）才是真兇。

2000年12月，傑瑞凌晨前往塞米諾爾湖（Lake Seminole）獵鴨，直至中午卻未依約回家。相關單位出動直升機大規模搜索，僅找到他的汽車、船隻及獵槍；隔年6月，又在附近區域發現其夾克、手電筒及打獵執照，而且附近布滿鱷魚糞便。

法院批准死亡證明不久後，丹妮絲已經走出陰霾，與已逝丈夫的摯友布萊恩結婚。但是，傑瑞的母親雪柔（Cheryl Williams）卻不相信這個結果，每天在街頭奔走遊說，甚至多次致信當局，希望能夠重啟調查。

2004年，佛州執法部（FDLE）果真發現疑點，例如船隻油箱竟是滿的，但若傑瑞不慎落水，引擎應持續發動，直到燃料消耗殆盡；此外，鱷魚冬天通常不會進食，更不太可能吃掉遺體。2008年，該部門與佛州金融服務部（FDFS）合作，調查丹妮絲當年透過壽險獲得的150萬美元，但卻始終無法掌握足夠證據，起訴任何人。

▲▼美國佛州居民傑瑞（Jerry Michael Williams）被妻子及摯友設局殺害。（圖／翻攝推特、佛州執法部）

▲17年後，丹妮絲及布萊恩已經離婚，卻因此爆出當年案情。（圖／翻攝佛州執法部）

2016年，布萊恩與丹妮絲已經離婚，卻又因故鬧上法庭，男方被控綁架前妻，隔年與檢方達成認罪協商，供出17年前的案情。

布萊恩表示，他與丹妮絲發生婚外情多年，之後受到對方指使，痛下殺手。案發當天，他和傑瑞一起獵鴨時，趁機將摯友推入湖中射殺，之後載往另一處湖泊棄屍，犯案後還定期返回現場，把傑瑞的隨身物品丟入湖中。

檢警前往布萊恩供稱的位置搜索，果然發現傑瑞的遺骸、衣物及戒指等物品。2019年2月，丹妮絲因謀殺罪被判處無期徒刑，但上訴法官認定，確實沒有足夠證據，證明她是唆使殺人主謀，因此改判共謀謀殺罪，裁定30年有期徒刑。

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