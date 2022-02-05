黃郁婷穿陸隊服登日本熱搜第一　林濁水連發9文：總統在哪？

▲黃郁婷被發現身穿中國隊隊服。（圖／翻攝IG／uting_hope）



記者黃巈禾／台北報導

台灣滑冰好手黃郁婷出賽中國冬奧卻穿大陸隊服一事，登上日本Yahoo國際新聞熱搜第一名。民進黨前立委林濁水在黃郁婷爭議事件爆發以來連發9篇文，痛批最在意國際形象的總統在哪裡？

黃郁婷穿大陸隊服引起網友、綠營撻伐，就連戰鬥藍發起人趙少康也批評，在國際競賽中，國籍很重要，黃郁婷的行為和言論不得體。黃郁婷事後將影片刪掉並表示，運動界不分國際，感謝教育部長潘文忠來電轉達，蔡英文與蘇貞昌關懷之意及加油，會努力奮鬥為台灣爭取最大的榮譽。儘管飽受爭議，冬奧開幕式，黃郁婷仍代表我方擔任掌旗官。

▲中華代表團由黃郁婷、何秉睿掌旗。（圖／CFP）



針對黃郁婷穿大陸隊服，林濁水在臉書連發9篇文章，包括黃郁婷沒道歉，只有體育署聽到；冬奧開幕式前半小時，發文要求蔡英文撤換掌旗官，拿出當總統應該有的骨氣；黃郁婷掌旗是台灣之恥，揚恥國際了，日本媒體熱搜衝前矛。

林濁水5日再度透過臉書表示，赴印度8名隊職員染疫，蔡英文下令用醫療專機將全員接回，總統管這麼細，而黃郁婷事件那麼大，還成了國際新聞，最在意國際形象的總統在哪裡？

林濁水還說，教育部以總統名義致意黃郁婷，替黃郁婷講話開脫，體育署不顧輿情讓黃郁婷掌旗，凡被質疑就裝瘋賣傻，誰指使他們如此膽大妄為？總統不應該追究嗎？