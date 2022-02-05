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「運動不分國籍就是鬼話」　苦苓提醒黃郁婷：別忘了回台灣看健保

▲▼中華代表團參加北京冬奧開幕儀式，黃郁婷與何秉睿一起掌旗。（圖／中華奧會提供）

▲中華代表團參加北京冬奧開幕儀式，黃郁婷與何秉睿一起掌旗。（圖／中華奧會提供）

記者陶本和／台北報導

台灣滑冰好手黃郁婷近日因穿上中國隊服，上傳社群媒體惹議，還辯稱「運動界不分國籍」。對此，作家苦苓5日表示，如果她想成為中國隊一員，可以在冬奧閉幕典禮後，直接留在北京，「提醒妳一件事，別忘了回台灣看健保」。

近日，黃郁婷穿冬奧中國代表隊服照片挨轟，辯稱「運動界裡沒有國籍之分」，甚至揚言「你可以不需要幫我加油」。苦苓表示，雖然後來把照片刪掉了，顯然她並不覺得自己有錯，雖然奧運代表團稱她已道歉，是為了保住參賽資格，「妳並沒有向全體國人道歉，可見妳還不知道自己錯在哪裡」。

「在運動界裡沒有國籍之分，就是一句鬼話」。苦苓反問，這句話如果是真的，為什麼選手不自己參加比賽、卻要由國家組隊參加？為什麼選手獲勝的時候，都要披上國旗跑來跑去？在頒發獎牌的時候，都要升國旗、唱國歌（除了台灣以外）？

苦苓說，國旗國歌是什麼？國家是什麼？那就是政治，過去比賽拿到金牌的時候，不都是國人鼓掌喝采，不是都「以代表國家為榮」，也得到了國家的獎勵和補助，「這些和你的國籍怎麼會沒有關係？」

苦苓表示，如果真的相信運動歸運動，政治歸政治，那就是實在太天真，「你可能真的很天真，說你的中國隊制服是很要好的中國朋友送的」他說，「那你要不要也送你的好朋友一件中華台北隊的制服，讓她穿上拍照後在微博發表，然後再看看你這輩子還見不見得到她？」

苦苓呼籲黃郁婷，應該為自己的魯莽和無知，向隊友道歉，向奧運代表團全體道歉，也向所有台灣人道歉，「如果你穿上中國隊制服公開亮相，其實是真心想成為中國隊的一員，這張照片只是你的起手式」。

苦苓表示，黃郁婷可以在參加冬奧閉幕典禮之後，就直接留在北京，我們也會誠心祝福你的選擇（畢竟我們是一個民主國家、自由社會），「那我就只提醒你一件事，別忘了回台灣來看健保」。

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