館長戳破黃郁婷「缺乏政治敏感度」說法：身為台灣人都有的常識

▲館長認為，兩岸議題的敏感度就像是基本常識一樣，黃郁婷「缺乏政治敏感度」根本不成立。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者林彥臣／綜合報導

滑冰選手黃郁婷將代表台灣參賽北京冬奧，賽前卻爆出中國隊隊服的爭議，雖然體育署以「政治敏感度」不足替她緩頰。不過館長卻對這樣的說法不買單，認為牽涉到兩岸議題的言行，該說什麼、做什麼幾乎是常識，怎麼可能會敏感度不足。

館長在4日晚間的直播表示，聲稱無心的、沒有敏感度「騙鬼不會吃水」，如果他也說他很不敏感，「怎麼弄都弄不出來，你信不信？」

館長認為，如果真的沒有敏感度，第一時間也先道歉，自己沒注意到，但實際上第一時間回「不要為我加油」顯然是在「甩態」。

館長說，國手出國比賽的經費，絕大多數來自國家，國家的經費就是全體國民的經費，所以國手不應該用這種態度回應。

▲館長認為，如果這樣的事件都沒有人生氣，那大家都可以做出中國政府喜歡的政治表態。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



館長認為，黃郁婷事件被罵真的剛好，這代表台灣人有民族意識「這若無人譙，台灣就滅亡了」大家都可以表態，「被長江黃河滋養」。

館長強調，「我不相信什麼叫沒有政治敏感度」身為在台灣的人，對於兩岸之間的議題，一定會有敏感度，黃郁婷又不是三歲小孩，也有點年紀了，所以這麼做真的很不好，大家出來罵、出來關心，也代表台灣人的民族意識正在抬頭。

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