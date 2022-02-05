北市微解封勢在必行　黃珊珊曝時間點：搭配匡列可正常生活

▲台北市副市長黃珊珊出席「台北市光華商場新春開市」活動。（圖／台北市產發局提供）



記者林銘翰／台北報導

台北市長柯文哲日前主張，打滿3劑新冠疫苗就要微解封，衛福部長陳時中則不予認同，台北市副市長黃珊珊5日表示，7日開工後再觀察兩週，若無發生疫情傳染的情形，北市府將討論微解封的措施，搭配匡列疫調等控制疫情的方式，微解封仍可正常生活。

黃珊珊5日上午出席「台北市光華商場新春開市」活動，她在會後受訪時指出，台北市目前第三劑率蓋率20幾%，打疫苗和沒有接種的處置應有差別，現在疫情雖然嚴峻，但和去年5月應該有所差別，Omicron病毒株的潛伏期沒那麼長，有無需要隔離14天也可以檢討。

黃珊珊說明，疫苗覆蓋率達到一定程度，就要檢討目前的防疫措施，目前桃園、高雄的疫情仍較為嚴峻，春節結束、7日開工後再觀察2周，開工後有無發生傳染的狀況，北市府將討論微解封的措施，搭配匡列、疫調等控制疫情的方式，微解封仍可正常生活。

黃珊珊強調，打疫苗就是為了正常生活，如果打了這麼多疫苗，還是跟原來管制方式一樣，打疫苗有什麼用，微解封勢在必行，搭配控制疫情的方式如匡列快、範圍大及疫調等，仍可正常生活。

另外，為提升民眾第三劑疫苗覆蓋率，台北市疫苗預約系統4、5日重新上線，提供第三劑BNT疫苗6萬8387劑，但4日預約第三劑BNT人數為1萬5956人，而5日上午9時開放後，統計截止至10時，僅1萬7170人預約。

對此，黃珊珊表示，中央的1922平台在年前關閉系統時，台北市還剩下8萬多劑BN疫苗T，雖有醫院特別門診持續接種，但是仍然剩下6萬多劑，北市府有要求中央重新開放1922平台，但中央系統為全國一致，無法僅為台北市開放，只好使用台北市自己的疫苗預約系統。

黃珊珊也坦承，一下子開放中央的1922系統，一下子又開放台北市的疫苗預約平台，的確會造成民眾的困擾，台北市政府也會再加強宣導。