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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外文系到政治圈！山田摩衣拚板橋議員　全因游錫堃一句話

▲山田摩衣出席民進黨正國會2022議員擬參選人媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨籍山田摩衣宣布投入新北板橋選區的議員初選。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／新北報導

民進黨籍山田摩衣宣布投入新北板橋選區的議員初選，台日混血加上亮麗的外型引發話題。熱愛服務的山田摩衣，大學時在朋友的介紹下踏入國會，累積10年的政治歷練後決心投入選舉，她向《東森新媒體ETtoday》分享印象深刻的選服經驗，也提到立法院長游錫堃時常提醒「寧可雪中送炭，也不要錦上添花」，成為影響她最深的一句話。

山田摩衣為日台混血兒，小時候曾以童星參與多部本土劇演出，還參與歌后江蕙MV演出；2011年起擔任民進黨前立委辦公室高志鵬服務處副主任，之後短暫至民進黨新北市黨部任職，2020年游錫堃出任立法院長後擔任其秘書。

▲立法院長游錫堃辦公室秘書山田摩衣。（圖／Facebook／山田摩衣）

▲立法院長游錫堃辦公室秘書山田摩衣。（圖／Facebook／山田摩衣）

山田摩衣雖然以新人身份投入議員選舉，事實上她已有10年的政治歷練。山田摩衣笑說，其實自己「出道蠻早的」，大四下學期時，在國會工作的朋友問她有沒有興趣去實習，當時想說立院殿堂對一個外文系學生來說蠻新奇的，所以抱著學習的心態來到國會，並開始在立委辦公室學習選服、排委員會流程等，這一待就是6年。

個性活潑外向、熱愛服務的山田摩衣，陸續替委員辦公室接洽地方選服案件、職業社團經營，她說，那段經歷讓她學到很多，尤其是透過跟各行各業深度溝通、互動，了解不同產業有什麼需求。

談起從幕僚身份到投入選舉的契機，山田摩衣表示，從事10年幕僚工作，累積了國會與地方服務的經驗，透過接選服案件、經營職業社團、甚至與選民互動上，讓她看見社會上真的有很多需要幫助的人。

▲▼民進黨籍山田摩衣投入新北板橋選區的議員初選。（圖／翻攝自山田摩衣粉專）

▲民進黨籍山田摩衣投入新北板橋選區的議員初選。（圖／翻攝自山田摩衣粉專）

也許因為自己是異國家庭長大的孩子，特別能感同新住民的處境。山田摩衣分享，曾接過一個新住民家庭的選服案，從事搬運工的父親在工作時受傷，衝擊家庭收入，孩子才剛上小學，母親因語言表達較不流利而面臨求助困難。感同深受的她，立即打電話聯絡校方、基金會等單位，最後在各界的幫助下協助家庭度過難關。

游錫堃時常提醒「寧可雪中送炭，也不要錦上添花」，影響山田摩衣最深。她說，曾有一名罹患罕見疾病的患者，1個月內急須用藥，但進口藥物需要經過醫院、衛福部等醫療系統的流程，「我當時很緊張，感覺他的生命就在我的手上」，協調3週後終於拿到藥物，而那次的經驗也讓山田摩衣感受到「我真的有能力幫助到別人」。

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