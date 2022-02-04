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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

協助上百件法案通過　山田摩衣進軍新北：國會經驗改造板橋

▲山田摩衣出席民進黨正國會2022議員擬參選人媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲山田摩衣。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

31歲的台日混血正妹山田摩衣角逐新北市板橋區議員，外型亮眼的她，自2020年起進立法院擔任院長游錫堃助理，已協助包含紓困預算在內等上百件案件通過。談到板橋這個城市，山田摩衣說，板橋正在快速發展當中，「很多新舊之間的衝突」，就好比立法院協商法案，各政黨有不同立場，自己最擅長的，就是居中協調的角色。

山田摩衣在新北市出生，小時候曾以童星參與多部本土劇演出，還參與歌后江蕙MV演出；2011年起擔任民進黨前立委辦公室高志鵬服務處副主任，之後短暫至民進黨新北市黨部任職，2020年游錫堃出任立法院長後擔任其秘書。

在進入國會的這段期間，山田摩衣汲取朝野協商經驗，讓化解衝突的能力快速進化。她舉例，疫情爆發後，朝野都希望紓困預算盡快通過，並將經費花在刀口上，但問題就在於，各政黨的立場不同，對於紓困產業的想法也不同，這時候，身為助理游錫堃的她，就要絞盡腦汁思考如何溝通。

山田摩衣坦言，朝野都想讓國家更好，但方式不一樣，在議場協商時，甚至會出現對立衝突或火爆現場，但站在國會中立的立場，就是找各政黨來協調，有時也會單獨與政黨對談等，目的就是透過不斷討論，尋求最大共識，把事情做好。

「從國會經驗中學到尋求共識。」山田摩衣表示，板橋是一個極快速發展的地區，有很多新舊衝，雖然新板特區的商辦大樓林立，但走出市區，也有非常傳統的街區跟民俗風氣，在新舊融合的過程中，溝通就極為重要。

山田摩衣表示，民主最重要的是包容不同的聲音，在朝野協商當中，深刻體會到就是溝通，未來這項技能也會用在地方服務上；例如有些存有懷舊記憶的地方，有人希望展現古城風貌，也有聲音希望快速發展，「我希望讓這個城市更兼容並蓄。」

▼立法院長游錫堃辦公室秘書山田摩衣。（圖／Facebook／山田摩衣）

▲立法院長游錫堃辦公室秘書山田摩衣。（圖／Facebook／山田摩衣）

▲立法院長游錫堃辦公室秘書山田摩衣。（圖／Facebook／山田摩衣）

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