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社會 社會焦點 保障人權

爛醉女酒駕連撞10車…肇事倒地還想逃　牽起車下秒報應來襲

記者陳豐德／新北報導

桃園一名邱姓女子初四晚間跟友人聚餐飲酒狂歡後，竟然還騎車返家，行經金門四街時不勝酒力，騎車又連續衝撞10輛汽、機車後摔倒在地，搖搖晃晃的她肇事後竟然還牽起機車想逃離現場，因為爛醉下秒又連人帶車摔倒，警方獲報後趕抵對她實施酒測，發現她的酒測值高達0.8毫克，嚴重超標觸犯公共危險罪嫌，當場將她拘捕帶回派出所偵辦。

▲▼婦人爛醉騎車肇事還想逃，牽起車下一秒報應來了。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲婦人爛醉騎車肇事還想逃，牽起車下一秒報應來了。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方4日晚間6時許接獲民眾通報，指稱在桃園金門四街有一起車禍，線上警網接獲派遣隨即趕抵處置，發現邱女（61歲）癱軟在地不斷試圖起身，而在她身後有2輛轎車、8台機車東倒西歪一片，警方上前要攙扶邱女時，發覺她渾身酒氣，隨即意識到她是酒駕釀禍。

員警對邱女實施酒測，發覺她酒測值高達0.8毫克，經調閱監視器後釐清她酒駕連撞10車，肇事後竟然還想逃，好險因為太醉再次摔倒才沒有得逞，全案訊後依照公共危險罪移送偵辦。

警方表示，維護民眾生命安全的決心不容挑戰，執法無假期，將持續加強執法力度，貫徹酒駕零容忍政策，呼籲民眾切勿以身試法。

▼邱女撞倒10車後跌倒在地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼婦人爛醉騎車肇事還想逃，牽起車下一秒報應來了。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▼警方獲報到場對邱女實施酒測。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼婦人爛醉騎車肇事還想逃，牽起車下一秒報應來了。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼婦人爛醉騎車肇事還想逃，牽起車下一秒報應來了。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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