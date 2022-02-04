2022鹿耳門天后宮台灣年　大年初四「迎喜神」熱鬧登場

▲台南市鹿耳門天后宮台灣年活動，大年初四「迎喜神」熱鬧登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市鹿耳門天后宮台灣年魅力四射，壬寅年新春期間數萬民眾湧入台灣之門－鹿耳門，在做好相關防疫措施下，可欣賞每天各項精采表演及靜態展覽，信眾也為嶄新的一年，祈求平安與財富。

許願牌、賜通寶、求招財金、點燈、過七星平安橋等處雖大排長龍，但民眾均主動全程配戴口罩，並於排隊等候時，保持安全社交距離。大年初四早上，鹿耳門天后宮舉辦「迎喜神」盛典，吸引不少信眾頂著豔陽，於台下熱情觀賞，持續大過年喜氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文化季的重頭盛典－迎喜神大典，全部過程分成備禮、駕前禮、啟禮、迎喜神和送媽祖五大階段，於大年初四上午10時隆重豋場，今年堂堂邁入第30個年頭，現場吸引數千人親身體驗這台灣僅有的宗教聖典儀式，尤其「迎喜神」盛典早獲台南市「無形文化資產」認證，更吸引來為數眾多民眾共睹其豐采。

按民間傳說：眾神明於農曆12月24送神日回天庭述職，於大年初四重返人間，因此，大家歡喜齊聚共迎喜神，分享祥瑞喜氣，共霑雨露之神恩！迎喜神大典儀式肅穆威嚴，以明朝古禮為根據，在祭典專家陳忠煌老師擔任的典儀官指揮下，大典執事人員著傳統古制改良之明式服裝，以禮樂、聖舞恭迎喜神，旗隊、儀衛隊、鳳仙隊、禮官等進退有序，從舊傳統中去蕪存菁，納入新智慧與創意，展現台灣新廟會文化精神，活化台灣節慶祭典，豎立起鹿耳門天后宮的獨特招牌，同時也是參與者一種非凡的體驗和歷練！

今年迎喜神大典由黃鈺晏任正獻官，謝少涵為監禮官，黃耀文為奉饌官，陳芃竹為讀祝官，祭典專家陳忠煌擔任典儀官，台南孔廟以成書院樂長杜潔明任典樂官，校長潘秀妲所帶領的顯宮國小國樂團，負責現場禮樂之演奏；五寶聖舞由藝姿舞集擔綱；三獻禮祭典舞由台南應用科技大學舞蹈系負責編排演出；統程科技王李明陽董事長奉請開基媽祖登祭壇。昨大年初四，艷陽高照氣溫適中，十時正，「迎喜神」盛典如時展開。盛典經備禮、駕前禮、啟禮、三獻禮、撤饌、望燎等禮序，鹿耳門天后宮文化廣場洋溢著一片祥瑞喜氣，歷經一小時餘圓滿結束。