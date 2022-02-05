不孕女主動分了男友　他2月後竟「送來喜帖」！神展開逼哭網友

▲ 女子得知自己不孕，心中過意不去，無法和男友繼續交往下去。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳宛貞／綜合外電報導

越南一名年輕女子與男友論及婚嫁，卻意外得知自己因子宮問題，終身不孕，想到無法與男友生兒育女，令她無法繼續跟對方走下去，決心分手，沒想到男友竟在短短2個月後就帶著喜帖來給她，讓她又錯愕又氣憤，打開一看卻當場喜極而泣。二人的故事近來在網路上瘋傳，逼哭許多網友。

當地媒體Eva報導，這名女子和男友原先十分甜蜜，卻在二個月前分手，因為女子三個月前就醫，得知自己的子宮嚴重受損，宣告不孕，對她和家人、男友都是晴天霹靂，從此每天以淚洗面。

消沉一段時間後，女子決定面對自己不孕的事實，因為無法和男友生兒育女，心中過意不去，向對方提出分手。雖然男友表示無意分開，但她始終認為男友只是太過善良，不忍心拋棄她，才會表面上開口挽留。她從此開始忽略男友的所有聯絡，結束這段關係。

分手雖然痛苦，女子仍在家人陪伴下努力療傷，沒想到前男友卻在幾天前帶著喜帖上門，表示自己要結婚了。雖然二人已經分手，前男友才經過二個月就要和其他人結婚的消息仍令她忍不住感覺遭到背叛，氣得大聲要他離開，前男友卻不肯走，還硬是要她打開喜帖看看，令她十分困惑。

在前男友堅持之下，女子還是打開喜帖，一看卻當場掉下眼淚，因為新娘欄位上寫的赫然就是她的名字。前男友也在這時開口說道，「不能生小孩也沒關係，有無子女都是命，我們無能為力，但如果真的想要，方法還有很多。」原來過去二個月期間，男子都在忙著說服自己的父母，無論如何都想和女子結婚。

男友的真情流露令女子感動不已，但她仍對未來感到不安，上網分享二人的故事後表示，「雖然他現在說愛我，想跟我結婚，但以後如果愛情冷卻了，想離婚的話，我怕我會後悔現在跟他結婚」，因此想尋求網友的建議。

她的故事在網路上掀起熱議，令許多網友忍不住跟著流淚，紛紛留言表示，「想太多了吧」、「不要因為還沒發生的事情，錯過眼前的幸福」、「如果是這個人的話，感覺結婚了也不會背叛妳」，支持女子和前男友重修舊好。

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