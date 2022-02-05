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建商豪氣捐上千萬公益空間　苗縣頭份社福公托中心啟用　

▲頭份社會福利服務中心及托嬰中心，位在頭份尚順廣場新完工的豪宅大樓1、2樓，縣長徐耀昌主持頭份社服中心及托嬰中心啟用。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲頭份社會福利服務中心及托嬰中心，位在頭份尚順廣場新完工的豪宅大樓1、2樓，縣長徐耀昌主持頭份社服中心及托嬰中心啟用。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府爭取衛福部補助在頭份設立的社會福利服務及公設民營托嬰中心，經過民間建設公司熱心捐贈新建千萬豪宅大樓1、2樓空間，已於日前正式啟用；縣長徐耀昌表示，此處多功能中心不僅成為全國首例獎勵容積率捐作公托設施的創舉，也是縣府團隊工商與社政跨局處合作的成功典範。

徐耀昌指出，頭份區社福中心坐落在昌隆廣場，係運用勝華建設有限公司捐贈的公益社福空間，爭取衛福部前瞻計畫補助經費建置而成，目前已有多棟住宅大樓完工，被視為頭份、竹南最新高級豪宅區，依目前當地的房價每坪至少25萬元起跳，勝華公司所捐出的房產價值相當可觀。

▲頭份社會福利服務中心及托嬰中心，位在頭份尚順廣場新完工的豪宅大樓1、2樓，縣長徐耀昌主持頭份社服中心及托嬰中心啟用。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

社會處兒少及家庭支持科長高瑜苓表示，社福服務及托嬰中心78坪空間與內部裝潢的取得，及目前中心核定收托22名嬰幼兒、每月收費及補助標準等。她說，自2018至2020年間，縣府爭取逾800萬經費比照5個警分局轄區，陸續建置通苑、苗栗、竹南、獅潭及頭份5處社會福利服務中心，配置外展車擴大服務量能；前瞻計畫補助逾8700萬布建7處公共托育設施、擴充223床托育服務及教具、玩具等。

▲頭份社會福利服務中心及托嬰中心，位在頭份尚順廣場新完工的豪宅大樓1、2樓，縣長徐耀昌主持頭份社服中心及托嬰中心啟用。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

徐耀昌強調，收托符合資格的0至2歲嬰幼兒，每個月收費1萬1400元，另可申請公共托育補助4000到1萬元，可大幅減輕年輕家長的經濟負擔，加上決議提高的生育津貼及強化非營利幼兒園和12年國教等施政，希望能鼓勵年輕夫妻更勇於「增產報國」，未來將在現有基礎上，持續延伸托嬰服務，讓未來主人翁在安全又快樂的環境成長茁壯。

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