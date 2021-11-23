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超商店員被刺殺身亡　南警強化超商安全網守護人員安全

▲台南市警玉井、新化、第五分局長等，率員積極投入強化超商安全網，守護超商從業人員安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警玉井、新化、第五分局長等，率員積極投入強化超商安全網，守護超商從業人員安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有鑑於桃園市近期發生超商店員因提醒顧客戴口罩遭刺身亡案件，為保障超商工作人員安全，台南市警局所轄玉井、新化、第五分局等，23日積極與轄內超商從業人員成立LINE群組，各分局長並視自率員前往宣導，並協同巡守民力建置超商防護網，共同守護超商人員人身安全。

▲台南市警玉井、新化、第五分局長等，率員積極投入強化超商安全網，守護超商從業人員安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市玉井分局除與超商保持熱線聯繫，玉井分局長林獻力，親自率領巡邏員警至轄區超商宣導，強化警民熱線通報，加強超商電子簽巡次數，提高見警率，並宣導店員，若遇不理性民眾以言語挑釁，甚至動手動腳等脫序或暴力行為，務必冷靜並保持安全距離，即刻報警，警方接獲報案將迅速趕往現場處理。

▲台南市警玉井、新化、第五分局長等，率員積極投入強化超商安全網，守護超商從業人員安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林獻力分局長表示，山區超商在深夜時段，遇有事故，孤立無援，玉井分局員警執行巡邏勤務並結合守望相助隊，深夜與清晨時段都會主動向超商店員詢問有無需幫助之處，透過關心與打招呼，強化超商工作者安全，警民合作，共同守護轄區居民安和樂利的生活環境。

▲台南市警玉井、新化、第五分局長等，率員積極投入強化超商安全網，守護超商從業人員安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警玉井、新化、第五分局長等，率員積極投入強化超商安全網，守護超商從業人員安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警新化分局23日起，結合民力規劃加強轄區18家營運超商等販賣店，定點巡邏及守望等安全維護勤務，以確保民眾生命、財產安全。新化分局長蘇政敏表示，為給予夜間工作者更完善保護，新化警分局自23日起，規畫每日夜間8時至翌日6時許，推動轄內各分駐、派出所守望相助巡守隊認養超商計畫，每小時至少巡簽一次，警力有限，希望藉由結合民力方式增加巡邏密度，即時增加見警率，達到嚇阻及預防不當暴力事件發生，新化警分局維護轄區治安決心不變，有信心也有能力持續維護超商營運安全，給民眾一個安全無虞生活空間。

▲台南市警玉井、新化、第五分局長等，率員積極投入強化超商安全網，守護超商從業人員安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警玉井、新化、第五分局長等，率員積極投入強化超商安全網，守護超商從業人員安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

五分局長洪頂力，23日下午3時許，率公園派出所所長陳宏全，前往轄內統一超商、全家超商，向超商店長、員工宣導有各項危安狀況，應立即撥打110或五分局勤務指揮中心06.2598595專線通報，警方將迅速派員警到場處理，尤其是夜間工作員工，並贈送隨身警鳴器，員工遇有危害能立刻按壓鳴響，尋求協助。也提醒超商員工，對於近期增多之「幽靈包裹」詐騙案件宣導阻詐技巧，期能使業者安心，民眾也安心。市警五分局長洪頂力再次表示，警方將盡全力確保轄區超商員工夜間安全，請各超商隨時與警方保持聯繫。

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