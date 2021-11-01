新竹1歲男嬰送托8天…滿身瘀青「半夜驚醒爆哭」！媽怒報警提告

▲孩子身上出現不明抓痕、瘀青，且半夜時常被惡夢驚醒，不斷扯髮哭鬧。（圖／翻攝爆料公社）

記者黃孟珍、莊智勝／新竹報導

新竹一名媽媽在臉書社團「爆料公社」PO文控訴，日前將1歲的兒子送到竹市某托嬰中心，結果短短8天時間，寶寶身上卻出現莫名的抓痕、瘀青，且孩子時常半夜被惡夢驚醒、不斷哭鬧，媽媽察覺情況有異，透過即時視訊查看時，赫然發現托嬰中心的老師竟用力拉扯兒子，害他屁股跌坐在地，氣得當場打電話退托，並報警提出傷害告訴，目前警方已受理，全案正進一步偵辦中。

媽媽控訴，9月8日開始將孩子送托，結果第3天洗澡時就發現孩子腋下出現不明的紅色抓痕，且角也有瘀青，當時詢問老師，對方還推托是家長沒有幫寶寶剪指甲，孩子自己抓傷；後來媽媽還發現，每天早上孩子送托、跟傍晚接回家時，都是哭鬧不安、害怕的樣子，原以為兒子只是適應不良，沒想到之後晚上開始惡夢連連，時常半夜驚醒哭鬧，輾轉難眠。

媽媽為此數次詢問托嬰中心老師，但對方都敷衍表示「沒事」；9月17日上午，媽媽察覺情況有異，特地打開即時視訊查看，赫見2位老師輪流對兒子拉扯，兒子很不開心地走到教室門口，還被老師用力拉回，導致屁股跌坐在地，隨後老師還粗魯將孩子抓過來強迫戴上口罩；兒子當下不停扭動掙扎，表情相當痛苦。媽媽見狀後立即打電話請老師停止，並表示下午就退托。

▲孩子背部、腿部都有瘀青。（圖／翻攝爆料公社）

媽媽指控，送托期間孩子身上出現莫名瘀青，且老師只會推說「寶寶不適應都不吃」，沒有餵牛奶、水果也沒有常讓孩子喝水，孩子在托嬰中心根本天天挨餓，體重從原本10公斤掉到只剩9.1公斤，「每次回家都跟餓了三天三夜一樣，天天回家都是又哭又叫，回家洗澡跟半夜更是驚聲慘叫，半夜惡夢醒來甚至害怕到一直滾跟拉扯頭髮，最近帶回來自己跟媽媽幫忙顧，才慢慢穩定跟恢復正常安睡！」

媽媽指出，雖然托嬰中心有裝設監視器，但浴室內卻是死角，社會局社工去調閱監視器畫面時，確實有看到孩子在教室遭老師拉扯與撞到頭的畫面，但因浴室沒有安裝攝影機，每天中午洗澡時孩子進到浴室就是關門，根本無法得知這1個小時發生什麼事。

對此，新竹市府社會處回應，9月22日收到家長通報後已立即啟動調查程序，除查看監視器畫面外，同時也要求業者針對受傷事件提供完整說明，釐清是否有照顧不當之情形；另社工也將持續溝通了解，並提供家長法律協助。目前該名媽媽已經報警，並提告傷害罪，全案正進一步調查釐清中。

▼媽媽已帶孩子到醫院驗傷，並報警提告。（圖／翻攝爆料公社）