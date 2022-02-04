粗心爸超商購物車門上鎖！1歲、2歲幼兒困車上　警急破窗救人

▲東港警分局興龍派出所警員曾仁宏、許芸芸以警棍破窗救小孩。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市廖姓市民駕車載兩名小孩至屏東，途經到新園鄉進德大橋一家超商進入購物，忘記將鑰匙取下車，未料關上車門後車子隨即自動上鎖，將孩子鎖在車內，心急如焚，求助警、消，警方以警棍敲破車窗，及時將孩子救出，讓他相當感激。

東港警分局興龍派出所警員曾仁宏、許芸芸2員，於(3)日（大年初三）14-16時擔服巡邏勤務時，接獲民眾報案稱在新園鄉進德大橋北端7-11超商前有小孩遭鎖車上需警方協助，電話中民眾顯得相當緊張無措，警方獲報立即趕往處理。

警方到場，得知高雄市廖姓男子駕駛自小客車停放於超商前，因下車前往超商買東西時，忘記將鑰匙取下車，未料關上車門後車子隨即自動上鎖，誤將2名分別為1歲及2歲的孩童反鎖車內，且孩童年幼不會操作，無法打開車門及車窗，父親心急如焚僅能報警尋求警方協助。

警方先安撫他的情緒，讓其平復心情，並透過車窗查看孩童情況，隨後立即使用警棍後方的破窗尾蓋將車窗打破，順利協助幼童脫困，所幸小孩並無大礙，廖民見警方將孩童救出後直呼感謝，若無警方及時救援，後果恐不堪設想。

東港警分局長林文煜表示，春節期間警察除了忙於加強重要節日安全維護工作外，員警在民眾遇到困難時，主動給予協助及關懷，同時善用應勤裝備實屬難能可貴，另外也提醒民眾，過年期間警察服務不打烊，若民眾有需警方協助的地方，警方將立即提供必要協助。