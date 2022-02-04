台南愛心餐食補給站　弱勢家戶兒少憑券可至四大超商兌換

▲學童可憑券至台南市統一超商、全家、萊爾富及OK便利商店等4家超商門市兌換各類美味餐食，提升學童兌換方便性及選擇多元性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市社會局為確保弱勢家庭學童，不因寒暑假學校未供營養午餐而挨餓，結合清祿集團及順大工業公司辦理愛心餐食補給站計畫，2022年寒假期間共發放12720張餐券，預計將有848名弱勢家庭學童受惠，學童可憑券至台南的統一超商、全家、萊爾富及OK便利商店門市兌換美味餐食，提升學童兌換方便及選擇多元性。

黃偉哲市長表示，台灣的超商門市密度是全球前3名，屬於台灣特有的優勢，愛心餐食補給站計畫與統一超商、全家、萊爾富及OK便利商店等4家超商合作，透過全台南近900家的服務門市，兼顧便利性及餐食選擇性，讓孩童能夠自由選擇健康餐食。市長也特別感謝清祿集團的愛心，自2016年起每年贊助台南市社會局愛心餐食補給站計畫，嘉惠台南市許多弱勢家戶兒童，也期待有更多善心企業、團體等共襄盛舉，幫助更多台南市的弱勢族群。有意捐贈者可逕洽台南市社會局社會救助科06-2995686。

社會局陳榮枝局長表示，愛心餐食券發放對象是經社會局社工評估有需求之弱勢學童，每張餐券面額60元，可兌換66元之餐食，兌換內容包含便當、麵包、飯糰、三明治、水果、沙拉、饅頭、各類包子、牛、羊奶、豆漿、豆奶及優酪乳等健康餐食，自1月20日起可至4家超商兌換，春節不間斷，並持續至2月10日，提醒台南市持餐券之學童務必於寒假兌換期限內前往兌領，逾期將無法使用。

黃偉哲市長提醒市民，2022年長達9天的春節假期，台南市政府關懷服務不打烊，若民眾發現有緊急保護需求的家庭需協助，可撥打113、110求助，若遭逢急難事由需啟動立即之關懷及救助，請撥打1957社會福利諮詢專線及1999市民服務專線，市府團隊將視民眾之困難及需求啟動服務措施，不因年假而中斷。