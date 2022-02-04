利用春節鎖定彩券行愛心箱偷錢　行蹤曝光改偷娃娃機店卻裁了　

▲內埔警方逮獲賴姓男子涉嫌行竊 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉賴姓男子在一間營業中的娃娃機內鬼鬼崇崇，被內埔警方巡簽發現詢問，查獲他涉嫌剛行竊完該娃娃機檯內物品，起出一包海洛因毒品，經追查發現他另涉及內埔、萬丹、麟洛等地彩券行前愛心箱竊取款項，依竊盜罪嫌送辦，建請檢察官採取預防性押，並擴大偵辦。

農曆春節，多數民眾外出旅遊走春，屏東警察局長劉印宮除了要求所屬加強各旅遊景點交通疏導之外，更針對金融機構、超商及娛樂場所人財聚集處所加強巡邏守望，防範宵小蠢動，以守護民眾的荷包。

避免各類刑案發生，內埔分局規劃縝密的防竊防搶勤務，新北勢派出所於（3）日11時執行勤務，於轄內娃娃機台營業處所內，發現1名男子行跡可疑上前盤查，當場查獲賴嫌甫竊取完娃娃機台物品，並在賴嫌身上查扣竊盜工具及海洛因毒品1包，帶回調查。

經入追查，發現他另涉涉大年初二內埔彩券行「愛心捐款箱」竊盜案及麟洛、萬丹等地區多起竊盜案件，訊後依竊盜罪嫌送辦。

內埔警分局長蘇偉荃表示，年假期間警察不打烊，民眾出遊除了要遵守防疫規定之外，在人潮多的地方務必要顧好自己的包包，如果有出遠門或是大額現金提領，都可以跟轄區派出所聯繫，警方會提供巡邏或是護鈔等服務。