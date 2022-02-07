百年建築翻新　牆一拆驚見18公尺「隱藏版」超大壁畫

▲巨大壁畫長18公尺、高6公尺的巨大壁畫，上頭畫著湖泊、小木屋及樹木。（圖／翻攝自gofundme）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一對夫婦2021年底買下華盛頓州一棟屋齡115年的歷史建築，打算改造成酒吧使用，但1月進行裝修時才發現，其實屋內隱藏著長18公尺、高6公尺的巨大壁畫。

CNN報導，夫妻檔尼克與莉莎（Nick and Lisa Timm）挑選的這棟建築就位在西雅圖以東約4小時車程的地方，空間約84坪，預計改成酒吧。隨著翻新工程進行，裝修人員們也針對建築物牆壁展開作業，決定把灰泥牆拆下確認狀況。

接下來映入眼簾的這一幕讓現場眾人感到驚訝，因為直到此時才發現，房子內部居然隱藏長18公尺、高6公尺的巨大壁畫，上頭畫著湖泊、小木屋及樹木。現場有人認為，對牆也可能一幅對應的畫，經確認果然不出所料。

尼克透露，這棟房屋建於1907年左右，曾被當作電影院、撞球館、甚至是鬥雞場使用。在巨大壁畫被發現後，奧卡諾根（Okanogan）歷史協會也翻出1915年一份剪報，上面提及壁畫當初就是提供給電影院使用。

壁畫目前已被取下，準備在修復完成後重新掛出來，但水漬面積相當大，修復費用昂貴，尼克夫婦如今也透過募款專頁尋求社區居民援助。也因為壁畫修復工程，原本酒吧預定3月開幕的時程，可能將會延後至夏季。

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