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見友包6600元給情人　木頭男掏紅包袋「做1舉動」感動女友：100分

▲新年拿紅包。（圖／記者林懿捷攝）

▲原PO收到後直呼「這個過年收到最驚喜的紅包」。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

包紅包是農曆春節眾所皆知的習俗，不過若是情侶需要包給對方嗎？一名女網友表示，除夕當天到男友朋友家打牌，其中一個男生拿出紅包給女友，另一個男生也包了6600元的紅包給女友，讓在場「沒包」的他們超尷尬，這時，木頭男友突然靈機一動，在紅包袋塞了幾樣東西給原PO，讓她超感動直呼「100分！」

原PO在Dcard上發文，除夕吃完年夜飯之後，一夥人到男友家打牌，有個男生拿出紅包給女友，並開心地說「終於有機會做這件他一直想做的事情」，當場另一對情侶的女生看到後，拉著男友說「你看傳說中的別人男友！」男友便拿出一包紅包袋，裝了6600元給對方，「好啦！好啦！別人有的妳也有」。

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▲存摺。（圖／ETtoday資料照）

▲男友把證件還有信用卡都包進紅包裡。（示意圖／ETtoday資料照）

接著，大家轉頭看向原PO和她男友，她當下傻住「不知道什麼時候過年有這種習俗？」擔心木頭男友會耍笨讓現場氣氛尷尬，沒想到男友突然拿出一個空的紅包袋，打開錢包，把信用卡、身分證、健保卡等證件都丟進紅包，拿給原PO並說「我把全身家當包給妳，別搞丟我了」。

原PO開心地收下紅包，感動直呼「ok，100分，木頭男友會開竅，面子裡子全都要，這個過年收到最驚喜的紅包！」旁邊的友人看到後笑說「我們破財你們放閃這樣甘丟？」

貼文一出，網友們大讚原PO男友的機靈，「他已經不在木頭範圍內了！很會」、「很會欸～這招我會喜歡」、「臨場反應很好欸」、「如果要解除尷尬氣氛，我會故意包紅包給我男友，讓他更有面子」、「大家看好了，木頭只顯靈一次」。

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