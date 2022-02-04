他哀號剩2天年假「查到明年去」網笑翻！再努力3週：2月底又放3天

▲有網友看了明年的日曆後直嘆悲傷。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／鄺郁庭報導

快樂的時光總是過得特別快，不知不覺已經快過完9天年假，有網友3日晚上就不禁在《爆廢公社二館》貼文，哀號「年假剩3天了！」並說自己還發現一件更悲傷的事，「明年過年才4天……」貼文一出，不少人直笑，「先活過今年再煩惱吧！」還有網友突破盲點，「你放心，春節怎麼放都不會只有4天。」

這位網友4日晚上有感年假就要結束，突發奇想翻出2023年1月的日曆，只見明年的除夕剛好是落在星期六（2023年1月21日）、初一在星期日（2023年1月22日），讓他一看直嘆，「年假剩3天了，但比這更悲傷的是，明年過年才4天……」

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貼文一出，就有人不禁馬上吐槽，「今年都還沒過完，就煩惱到明年去了」、「離職就不會有放不放假的困擾」、「每年都是4天啊！都是利用補假或是剛好碰到六日，才會延長假期啊」、「休假還沒結束就想到明年？」也有網友嘆氣，「連續假期與我無關，我做2休2，還要加班」、「我過年才休3天～更悲傷」、「對服務業來說，年假根本不存在。」

▲不少人紛紛吐槽原PO想太遠。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

不過，人事行事總處曾表示，各界關注的農曆除夕及春節連續假期是否固定放假9天，經邀集相關機關討論後，並且在全年總放假日數不變的大前提下，於除夕前一天調整放假，再擇期補班，以適度舒緩年節交通。調整後，農曆除夕及春節最少有7天連續假期。

有網友就推估，2023年（民國112年）的年假應該是7天，從1月20日（五）一路放到1月26日（四），其中1月20日調整放假、需補班。而目前人事行政局版尚未公布，網友推測僅供參考。

但若真的很想放假的話，不仿先看看接下來的行事曆，在放完9天年假後，撐過15天（3週），2月底就會有228紀念日的3天連假，是從2月26日（六）放到2月28日（一）。再來，努力上班、上課一個月，又會迎來清明連假4天，從4月2日（六）放到4月5日（二），其實不用擔心無假可放。