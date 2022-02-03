正統鹿耳門聖母廟　新春嘉年華虎你心想事成福氣來

▲正統鹿耳門聖母廟的「新春嘉年華」系列活動，在嚴格遵守防疫規定下，新春參拜活動、文化儀式皆正常舉辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

正統鹿耳門聖母廟的「新春嘉年華」系列活動擁有全台知名的高人氣，因疫情升溫，「國際高空煙火」、「炸蜂炮」將「延期」舉行，但在嚴格遵守防疫規定下，正統鹿耳門聖母廟其它新春參拜活動、文化儀式皆正常舉辦！





正統鹿耳門聖母廟的「迎春牛」，在2018年榮獲為無形文化資產「台南市定民俗」。這項儀式起源始自西周時期，歷史超過3千年，1977年「鹿耳門媽」降駕指示辦理「迎春牛」，「正統鹿耳門聖母廟」即於翌年1978年開始糊造春牛、在庄內遶境、搶春牛，爾後本習俗深受歡迎，已經辦理四十餘年，「春牛」將於初一清早由文化局長親自帶領「開光點眼」，開啟「摸春牛」古禮，為民眾帶來好運。

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正統鹿耳門聖母廟另一項延續近50年的古禮，則是「七星平安橋」，50年前最初是搭設竹製七星平安橋，三建大廟後，斥資數百萬元、依循古禮以「紅檜木」打造全新的「七星平安橋」，橋的兩側各由玉皇大帝、南北斗星君、武館三媽、將軍府、范府千歲鎮守，橋上由西天佛祖坐鎮。開橋的一個月期間，每日早上7時向玉皇上帝領旨、恭迎神尊前往七星橋，開橋門、掛鹿耳門媽帥旗、向上天稟報後，才開始為民消災解厄的儀式，每日晚上7時，再恭迎七星橋所有神尊回五王殿，向天庭繳旨，完成一日的任務。日復一日，持續30日，信息直達天庭，給信徒最強大的神力福庇。

「新春嘉年華」還提供「躦媽祖轎腳」、「福德錢開運金」、「敲響開運鐘」、「擊出好運鑼」、「渡九品蓮花」、「安太歲」、「光明燈」、「長壽燈」、「文昌燈」、「姻緣燈」等等祈福儀典，共護黎民不受瘟疫疾病厄事侵擾、賜福降祥保平安。

新春期間歡迎來到「正統鹿耳門聖母廟」，這裡除了有歷史悠久的靈聖神祇、媲美紫禁城的莊嚴廟殿之外，還有壯觀的「鹿耳門牌樓」、全台灣最大「千里眼」「順風耳」雕塑、「碑林園區」、「安平艦模型」、「元宵花燈特展」、「波斯菊花海」，更有甫完工的「宮廷古風攝影棚」、「林默娘百貨文創館」，可以為旅程留下滿滿回憶，初一展開的「地方特產美食市集」更是選購伴手禮的最佳選擇，讓您過個豐富難忘的好年。