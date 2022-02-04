日本要求選手「少用北京冬奧App」：最好回國就刪掉！

▲2022北京冬奧4日正式登場。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

北京冬奧4日正式登場，主辦方事先要求所有選手、觀眾以及媒體，都要下載一款北京冬奧的專屬App，不過日前先後有專家指出，該App缺乏安全保護機制，恐怕會引發個資外洩等資安風險。如今日本當局更是公開要求，所有日本參加者應該盡量「少用」這款App，並在回國後迅速刪除。

北京冬奧這次特別開發了一款專為參加者設計的App「冬奧通（MY2022）」，並強制性要求所有選手、觀眾以及媒體都必須下載該App。「冬奧通」提供許多服務，不僅可以記錄個人健康情況，同時也有附有GPS導航、通訊等功能。儘管如此，日前卻傳出這款需要蒐集大量個人健康與旅遊資訊（護照資料、病歷）的App，缺乏應有的安全保護機制，因此有可能會引發資料外洩的問題。

▲北京冬奧主辦方要求所有參加人下載冬奧通。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



加拿大多倫多大學旗下的「公民實驗室」（Citizen Lab）就在最新的數位研究報告中指出，冬奧通在加密方面存在安全漏洞，使得用戶在傳出資料時可能被惡意攔截，且App上的個資也未被加密。

日本官房長官松野博一3日在記者會上表示，針對相關問題，體育廳與內閣網路安全中心（NISC）已經向日本奧委會表態，要求其提醒前往北京冬奧的選手，盡可能減少使用冬奧通的機會，或是另外準備別的手機下載該款App，不僅如此，回國後也應盡速刪除該App。

松野博一也表示，日本當局將會持續注意該議題，並確實採取資訊安全等相關對策。

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