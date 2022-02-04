人夫撞衫店員「40分鐘10組客人問尺寸」　真相照笑翻7千人

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫3日在臉書PO出一張自拍照並表示，陪老婆、小孩去買衣服，在店裡待了40分鐘，有超過10組客人跑來詢問衣服尺寸等問題，讓他很疑惑自己的穿著是否真的很像店員。沒想到文章公開之後，獲得7982名網友一面倒按讚認證，「根本就是」、「不能說像，簡直就是好嗎？哈哈哈」。

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▲原PO詢問自己的穿著是否「撞衫」店員。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，陪老婆、小孩到平價服飾店NET買衣服，結果逛了40分鐘，有10幾組客人跑來詢問能不能試穿鞋子、衣服有沒有尺寸，就連在試衣間等家人也被問可不可以試穿，讓他感到很無奈，「我看起來很像店員嗎？我想說我也是客人好嗎？」

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接著，原PO在文章中附上當日的自拍照，只見他穿著一件紅色的POLO衫，脖子上還用掛繩掛著一部手機。這篇文章公開不到一天，吸引7982名網友按讚，大家紛紛留言調侃，「根本就是」、「真的很像」、「上班不要玩自拍」、「不能說像，簡直就是好嗎？哈哈哈」、「你是不是偷偷兼差」。

還有熱心網友幫忙分析，應該是手機和上衣造成的誤會，「你的手機掛在那裡很像工作證，還有因為你穿POLO衫」、「胸前的吊飾（指手機）拿起來就不會被誤會了」。