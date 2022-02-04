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有車位停不得！他酸Lexus車主「這頭又大很貴？」　結果臉腫了

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO發文酸Lexus占車位，結果其實是誤會一場。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

過年出門，最頭痛的莫過於「找停車位」這件事。就有網友在台南的海安停車場繞了許久，突然看到一輛Lexus占了兩個車格，忍不住發文酸，「這台是不是很貴呀？」其他人也跟著開批，沒想到事情卻大反轉！有眼尖網友發現，Lexus本來就可以那樣停，因為其中一個車格「已經註銷」。原PO似乎也發現自己誤會車主，趕緊關閉留言功能。

有車主在臉書《爆怨公社》貼出照片，「在台南的海安停車場繞了好久，都沒看到車位，忽然看到這台Toyota隔壁旁邊沒有停車，請問這台Toyota是不是很貴呀？」只見原PO拍下停車場中一輛白色Lexus，不為別的，就因為Lexus不只停了一格，車身的一側跨過了兩車格中間的白線。

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照片一出，就有人也忍不住搖頭，「要我這樣停我還真的不敢」、「前天去大賣場也是，停斜的好幾個」、「連續假期，很常見不會停車的」、「自私，駕駛邊空那麼大幹嘛」、「自私是台灣人的劣根！跟開什麼車沒關係，是人的問題」、「駕照可能雞腿換的。」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲038車格已經被註銷，其實不能停。（圖／翻攝自爆怨公社）

也有網友對原PO稱呼Lexus為Toyota感到不解，但有人則是秒懂，畢竟Lexus是Toyota旗下豪華汽車品牌，紛紛開酸，「高級TOYOTA」、「這台還好吧！不就是進口頭又大」、「我朋友的侄子說這個是進口的TOYOTA。」不過，有眼尖網友就發現，其實Lexus這樣停根本沒爭議，「他確實沒停進格子裡，但是就算他停進去了，中間那格你也不能停啊！」

原來是因為Lexus越線的那一格已經不算車位，「海安路地下停車場是按格數開放車輛進入，那一格已經註銷，正確停車格號為856-857，所以那格是不能停的，懂嗎」、「038車格被塗掉了呀」、「就算（Lexus）停進856，註銷的038他（原PO）也不能停」、「856接857，中間沒車位，要不要搞清楚再po呀？」而原PO似乎也發現自己誤會Lexus車主，趕緊關閉留言功能，不再讓其他人留言。

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