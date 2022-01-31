夫突匯5萬「年終獎金」！妻感動痛哭…下秒卻氣炸：打爆他的蛋

▲人妻突然收到丈夫匯款的5萬元相當開心，下秒卻氣炸。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

不少人為了犒勞辛苦的另一半，會同樣選在歲末年初時給辛苦照顧全家的妻子「年終獎金」來感謝對方的付出。1名女網友就曾在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，自己突然收到老公匯來5萬元的款項，豈料，就在她感動得痛哭流涕時，卻被當頭澆冷水，讓她氣得直呼，「傳說中的老公都是別人的。」

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，自己在餵奶的時候突然收到一筆老公匯來的錢，「我以為我也有傳說中的『老婆辛苦了』年終獎金，感動到痛哭流涕。」沒想到，下一秒丈夫就急急跑來大喊，「還錢～不還錢我要丟雞蛋了喔！」讓她一頭霧水問道，「還什麼錢？」

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此時對方才解釋，「我不小心匯錯帳戶，那是我要付給別人的薪水！妳快還我！」聽完後讓女網友當場傻住，隨後感嘆，「媽媽我心累，傳說中的老公都是別人的！」至於老公回來後是否有丟雞蛋？原PO事後也補充說明，「老公回來後沒丟到雞蛋，因為我先打爆他的蛋了！」

貼文曝光後，笑翻不少網友，「寧願讓他丟雞蛋都不要還錢」、「丟雞蛋洗乾淨就好，堅決不還錢」、「跟他說拿8萬來贖」、「被砸雞蛋能拿五萬，希望能多丟幾次」、「至少先扣20%」、「請問丟多少顆才有5萬，我先預約20萬。」

▲原PO感嘆「傳說中的老公都是別人的。」（圖／翻攝自「爆怨公社」臉書）

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