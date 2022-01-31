　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夫突匯5萬「年終獎金」！妻感動痛哭…下秒卻氣炸：打爆他的蛋

人妻突然收到丈夫匯款的5萬元相當開心，下秒卻氣炸。（示意圖／pixabay）

▲人妻突然收到丈夫匯款的5萬元相當開心，下秒卻氣炸。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

不少人為了犒勞辛苦的另一半，會同樣選在歲末年初時給辛苦照顧全家的妻子「年終獎金」來感謝對方的付出。1名女網友就曾在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，自己突然收到老公匯來5萬元的款項，豈料，就在她感動得痛哭流涕時，卻被當頭澆冷水，讓她氣得直呼，「傳說中的老公都是別人的。」

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，自己在餵奶的時候突然收到一筆老公匯來的錢，「我以為我也有傳說中的『老婆辛苦了』年終獎金，感動到痛哭流涕。」沒想到，下一秒丈夫就急急跑來大喊，「還錢～不還錢我要丟雞蛋了喔！」讓她一頭霧水問道，「還什麼錢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此時對方才解釋，「我不小心匯錯帳戶，那是我要付給別人的薪水！妳快還我！」聽完後讓女網友當場傻住，隨後感嘆，「媽媽我心累，傳說中的老公都是別人的！」至於老公回來後是否有丟雞蛋？原PO事後也補充說明，「老公回來後沒丟到雞蛋，因為我先打爆他的蛋了！」

貼文曝光後，笑翻不少網友，「寧願讓他丟雞蛋都不要還錢」、「丟雞蛋洗乾淨就好，堅決不還錢」、「跟他說拿8萬來贖」、「被砸雞蛋能拿五萬，希望能多丟幾次」、「至少先扣20%」、「請問丟多少顆才有5萬，我先預約20萬。」

人妻突然收到丈夫匯款的5萬元相當開心，下秒卻氣炸。（圖／翻攝自「爆怨公社」臉書）

▲原PO感嘆「傳說中的老公都是別人的。」（圖／翻攝自「爆怨公社」臉書）

延伸閱讀
春節面對親友連番拷問傷腦筋？　呂秋遠「2招應對親戚」破解過年3大煩惱
過年鬧雞蛋荒…想吃蛋「缺貨又漲價」　法務部出手「鎖定北部2蛋商」
王思佳、賴薇如正式開戰…不忍了直接tag　她狠酸：腿也沒多長，學人劈腿

►穿高科技「暖暖襪」從此不怕寒流

ET快訊
戴資穎新造型「時尚美照」曝光！　網驚呆：好美
知名牛肉麵秘方曝！　他見湯頭「倒1黑汁」肉質秒變嫩
夫突匯5萬「年終獎金」！人妻下秒卻氣炸：打爆他的蛋
快訊／台中火車站爆確診足跡！　盧秀燕將開記者會說明
快訊／行人闖平交道爆死傷事故！　礁溪＝四城站單線通行
小S曬「火辣雙球自拍」狂賀宿敵林志玲！　網笑歪樓
快訊／新北今+1　返南部過年確診
北市明起部分行業升2.5級　影城「全面禁止飲食」
快訊／桃園最新「4處足跡」曝！　去過蛋行、藥局

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

知名牛肉麵秘方！他瞥見湯頭「倒入1黑汁」肉質秒變嫩：奶奶也用過

行人闖平交道！台鐵除夕傳死傷事故　礁溪＝四城站單線通行

過年「13禁忌」一次看！　穿破衣服窮神跟蹤一整年

夫突匯5萬「年終獎金」！妻感動痛哭…下秒卻氣炸：打爆他的蛋

快訊／桃園最新足跡「4處公共場所」曝光！　去過蛋行、大樹藥局

沒台階下了！兒子聯絡簿「1豪語」老師好羨慕　爸爸臉綠：壓力超大

獨生女除夕陪父母…公婆霸氣「兒一起去」　姨卻怒飆：是我媳婦會氣死

俄羅斯雙姝相約在台過年　「台灣這些優點」讓她們忘不了

花兩週閱讀一本書不如增加次數　分心時代用「間歇法」抓住重點

少一道沒Fu！過年必吃15道菜吃過才算完整

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　遊客目睹驚呼！園方稱已分開

帶柴柴逛街驚見牠「趴門口燦笑」　一旁擺水碗顧店...爸傻：怎變店狗

臘腸狗鑽進牛仔褲「灌香腸」　身體卡褲管整天！媽到家傻眼

盧廣仲.泱泱互畫對方「害羞對視」　開「只屬於一個人的演唱會」...她：好感動！

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

知名牛肉麵秘方！他瞥見湯頭「倒入1黑汁」肉質秒變嫩：奶奶也用過

行人闖平交道！台鐵除夕傳死傷事故　礁溪＝四城站單線通行

過年「13禁忌」一次看！　穿破衣服窮神跟蹤一整年

夫突匯5萬「年終獎金」！妻感動痛哭…下秒卻氣炸：打爆他的蛋

快訊／桃園最新足跡「4處公共場所」曝光！　去過蛋行、大樹藥局

沒台階下了！兒子聯絡簿「1豪語」老師好羨慕　爸爸臉綠：壓力超大

獨生女除夕陪父母…公婆霸氣「兒一起去」　姨卻怒飆：是我媳婦會氣死

俄羅斯雙姝相約在台過年　「台灣這些優點」讓她們忘不了

花兩週閱讀一本書不如增加次數　分心時代用「間歇法」抓住重點

少一道沒Fu！過年必吃15道菜吃過才算完整

巧新董座最難忘年菜是「泰式傳統沾醬」　背後有段溫馨緣故

第一次見家長！她PO「男友家招待菜色」問正常嗎？網一面倒勸分手

站著吃橫膈膜！盤點4家來自韓國的烤肉餐廳　不能出國就來解饞

上任二度主持工作檢討會議　陳菊期許監院不負外界期待

「梨泰院」地名由來充滿悲劇！異國風情原來是戰爭血淚

男寄出3張金融卡害人遭騙225萬辯「不是我！」　法官判全賠還得坐牢

關鍵1.5公尺緩衝區！倒車入庫一次到位再也不怕A到車

陳偉殷提前一日與家人圍爐　準備出發投入春訓

戴資穎微捲髮時尚美照祝大家除夕夜快樂　分享爸爸神奇視角笑翻

北市5大重劃區就它房價倒退嚕　專家曝：要撿便宜有機會

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

生活熱門新聞

除夕10大禁忌！　1舉動衰一整年

免費拿「888元農遊券」機會來了！

速食店「無人取餐」銷毀餐點　外送員罵翻

年輕男染疫猝逝「家人再聚只剩骨灰」　護理師淚：本來好好的

高雄狂降8°C全台慘白！15縣市冰凍警報

虎子雷厲！3生肖2022年不適合要「虎寶寶」

新竹動物園猩猩發狂！抓山羌狠甩砸地

雞蛋缺貨又漲價　法務部出手了

最怕看到的年菜　網點名「1魔王」除夕擺到初七

拋丟垃圾暴打清潔隊員骨折噴血

過年紅包怎包？5個小撇步一次看懂

一夜情「助理妹懷孕」　主管娶了！網罵爆

新竹男「氣溫驟降」猝死　妻子進廁所嚇傻

到女友家拜年　女友媽討「6萬6千元紅包」！網勸快逃

更多熱門

相關新聞

除夕回娘家！公婆霸氣「兒一起去」姨卻怒飆

除夕回娘家！公婆霸氣「兒一起去」姨卻怒飆

過年過節，獨生子女最頭痛的就是要回婆家還是娘家吃年夜飯。一名人妻表示，已經跟老公講好過年陪各自父母吃飯，公婆也表示贊同，沒想到娘家這邊的阿姨聽完大力反對，說什麼要是她的媳婦這樣，她會氣死，讓一家人氣氛超尷尬。

臨盆前老公要求「讓哥哥進產房」...人妻崩潰

臨盆前老公要求「讓哥哥進產房」...人妻崩潰

除夕酬神祭祖有訣竅！拜對6款水果「好事發生」

除夕酬神祭祖有訣竅！拜對6款水果「好事發生」

1年狂賺3億！「地表最強牛郎」兒時夢想曝

1年狂賺3億！「地表最強牛郎」兒時夢想曝

準岳母討「6萬6紅包」　他傻眼：聘金會多個0？

準岳母討「6萬6紅包」　他傻眼：聘金會多個0？

關鍵字：

周刊王爆怨公社5萬

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林志玲宣布當媽！除夕順產寶寶

除夕10大禁忌！　1舉動衰一整年

知名網紅夫妻捲10億逃3年　通緝犯照超亮眼

直接tag「點名王思佳」　賴薇如開戰：腿沒多長，學人劈腿

小年夜震撼彈！　國民黨籍議員宣布退出政壇

林志玲當媽「3個月前早洩密」！連2天曖昧發文

吳姍儒「美魔女媽媽罕見亮相」！藏32年正面曝光

林志玲「懷孕還超美」模樣曝光！IG藏肚半年

林志玲寶寶性別曝光了！「1個表情符號洩密」

160kg大胃王猝死！6吃播主下場悽慘

張韶涵也登春晚卻沒人嘴！鄉民揭關鍵

吳姍儒婚禮dress code「女星踩雷大犯規」！

林志玲生子激動哭了！親回應祝福「終於盼來」

面試官問「錄取後多久能上班？」是陷阱題　最佳解答曝

免費拿「888元農遊券」機會來了！

更多

最夯影音

更多
野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網
廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面