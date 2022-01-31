　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

菜鳥妹領24K母討「1萬孝親費」！她想「降5000」遭臭罵...網搖頭

▲妹子（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲媽每月要1萬孝親費，24k女超崩潰。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

圖文／CTWANT

經濟不景氣，雖然萬物齊漲，但就是薪水沒有漲，不少剛出社會的職場新鮮人，有時都會被無形的壓力壓到喘不過氣；近日一名剛畢業的職場新鮮人就指出，目前這份工作月薪24K，不過家裡卻希望她給1萬的孝親費，可是自己真的拿不出來，決定跟媽媽討論，看孝親費是否可以砍半，沒想到媽媽卻爆氣，令她無奈地說：「你們自己也有買保險，又有收租金，家裡也沒有窮到需要我出手幫忙的餘地，為什麼需要那麼高的孝親費！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，她表示自己是一名剛出社會的職場新鮮人，月休5天但是月薪只有24K，平常住家裡的她，會幫家裡分擔水電費用，偶爾會分擔伙食費用，不過最近她也計畫分期付款買摩托車，也有打算之後要進修跟買保險。

但就在這個時候，原PO的媽媽要她支付1萬元的孝親費，表示會幫她存起來，或是撥一些錢給家裡用，不過她認為1萬元實在太多，於是與媽媽協商，看能不能先拿5千元出來，等到之後月薪上看3萬元時，再給1萬元的孝親費，不過媽媽聽完後卻很生氣，並說：「妳住家裡又不是外面租房子也不是外食族為什麼不給1萬！」

原PO對此感到無奈，心想：「兩個老人家又不缺錢，你們自己也有買保險，又有收租金，家裡也沒有窮到需要我出手幫忙的餘地，為什麼需要那麼高的孝親費！」

原PO表示，目前交了一個男朋友，因此有朝著結婚的方向邁進，每個月拿到的薪水，扣掉孝親費、必要支出跟非必要支出後，會把剩餘的錢存下來，此外，她也和媽媽分享過自己未來打算做什麼、要買怎樣的車以及和男友買房計畫，沒想到媽媽卻說：「現在買房子如果你們分手了你的錢就要不回來，以後男生要多負擔一些錢，男生賺的錢全部要給女生保管，男生要買什麼一定得要討論才能動用錢，出去吃飯錢男生要付多一點。」

對於媽媽的想法，原PO無奈喊：「我已經不知該如何跟爸媽理性溝通了。」

▲▼ 0

▲原PO忍不住發文抱怨。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出掀起網友關注，不少人直搖頭「請你不要被情緒勒索。父母不缺錢還拿這麼多錢，過分了」、「孝親費本來就是量力而為，父母也不該用親情勒索」、「如果父母有需要幫是要幫的，但如果父母不缺錢，為什麼要跟孩子拿錢」。

不過也有人站在父母角度，「妳住家裡其實給1萬真的不算多耶」、「供一餐加孝親費可以接受，在北部隨便一間套房+水電都差不多一萬了」、「子女未婚住在家，分擔些費用本是正常」。

延伸閱讀
威力彩飆6.9億　去年逾2成中獎…都被「這生肖」拿走
春節面對親友連番拷問傷腦筋？　呂秋遠「2招應對親戚」破解過年3大煩惱
參加配對節目爆紅　肌肉男：人妻砸57萬陪睡…還要在丈夫面前做

►穿高科技「暖暖襪」從此不怕寒流

ET快訊
快訊／高雄確診醫護足跡曝！　2超商、禮拜堂、知名滷味店
住確診者對面染疫！　恐「環境污染」高雄大樓急清消
爆乳鋼琴女神又出事！　「遭YouTube處分」網崩潰
高雄牙科醫護確診！恐怖Ct值曝　急採112人PCR出爐
確診13歲童「搭3路公車」遊台中夯點　市府：足跡重疊快去篩
女主播返台驚魂！　同機旅客陽性「秒被救護車載走」
快訊／北市今+1！　補習班學生家長染疫
這4款中獎率超過50%！「刮刮樂排行」一次看
新北男童返鄉確診！　搭高捷爽玩2百貨公司

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

住舊案確診者對面染疫！高雄「雙傳播鏈」還在燒　疑舊大樓環境污染

台人最討厭的過年習俗！「初二回娘家」只排第2　網喊第1名太危險

菜鳥妹領24K母討「1萬孝親費」！她想「降5000」遭臭罵...網搖頭

確診13歲男童與母「搭3路公車」暢遊台中　中市府呼籲足跡重疊者到院快篩

生完孩拒恩愛！老公忍1年「脫褲子硬上」妻氣離婚　網戰翻

國旅必看！16條「自行車路線」出爐　6類型看山看海全都有

新北男童返高雄過年確診！感染源不明急追　搭高捷爽玩2百貨公司

快訊／高雄疫情燒不停！本土＋8　20處足跡曝：全聯、超商、家樂福

快訊／10多歲男童回高雄確診！台中搭車返鄉足跡曝　他去漢神巨蛋

桃園本土+7！農家樂小吃2顧客染疫　加貝爾幼兒園增2例

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　遊客目睹驚呼！園方稱已分開

帶柴柴逛街驚見牠「趴門口燦笑」　一旁擺水碗顧店...爸傻：怎變店狗

臘腸狗鑽進牛仔褲「灌香腸」　身體卡褲管整天！媽到家傻眼

KIMIKO嘴超甜得婆婆疼「家事老公一手包」　「砸8位數申請專利遭仿冒」他：妳人生我來顧！

盧廣仲.泱泱互畫對方「害羞對視」　開「只屬於一個人的演唱會」...她：好感動！

住舊案確診者對面染疫！高雄「雙傳播鏈」還在燒　疑舊大樓環境污染

台人最討厭的過年習俗！「初二回娘家」只排第2　網喊第1名太危險

菜鳥妹領24K母討「1萬孝親費」！她想「降5000」遭臭罵...網搖頭

確診13歲男童與母「搭3路公車」暢遊台中　中市府呼籲足跡重疊者到院快篩

生完孩拒恩愛！老公忍1年「脫褲子硬上」妻氣離婚　網戰翻

國旅必看！16條「自行車路線」出爐　6類型看山看海全都有

新北男童返高雄過年確診！感染源不明急追　搭高捷爽玩2百貨公司

快訊／高雄疫情燒不停！本土＋8　20處足跡曝：全聯、超商、家樂福

快訊／10多歲男童回高雄確診！台中搭車返鄉足跡曝　他去漢神巨蛋

桃園本土+7！農家樂小吃2顧客染疫　加貝爾幼兒園增2例

台中單純學區房不夠看　雙語菁英學區宅最搶手

盤點10件春節絕對不能做的事　成功避雷，好運一整年！

好想財富自由！YouTuber分享「5大心得」　關鍵4%可讓本金用不完

美國佛州氣溫驟降！　政府警告：小心天降「綠鬣蜥雨」

住舊案確診者對面染疫！高雄「雙傳播鏈」還在燒　疑舊大樓環境污染

春節流感傳播風險增　新北增設「類流感特別門診」

5G發展再上層樓　三星：2022年5G手機需求大增　

吳慷仁、邵雨薇過年也要放閃！　網抓包賀年照「背景一樣」笑：有4隻手

台人最討厭的過年習俗！「初二回娘家」只排第2　網喊第1名太危險

桶屍案／16歲少女被誣指偷300萬！遭殺害「塞進鐵桶」棄屍

南投浮屍送殯儀館「腳突然抖動10多下」　員工嚇傻狂打119

生活熱門新聞

除夕10大禁忌！　1舉動衰一整年

免費拿「888元農遊券」機會來了！

10多歲男童回高雄確診！台中搭車返鄉足跡曝　他去漢神巨蛋

速食店「無人取餐」銷毀餐點　外送員罵翻

年輕男染疫猝逝「家人再聚只剩骨灰」　護理師淚：本來好好的

高雄狂降8°C全台慘白！15縣市冰凍警報

快訊／今本土17例　38例境外！

新竹動物園猩猩發狂！抓山羌狠甩砸地

拋丟垃圾暴打清潔隊員骨折噴血

虎子雷厲！3生肖2022年不適合要「虎寶寶」

快訊／盧秀燕急召會議公布足跡史

最怕看到的年菜　網點名「1魔王」除夕擺到初七

今本土+17！10多歲男發燒確診「感染源不明」

高雄疫情燒不停！本土＋8　20處足跡曝：全聯、家樂福

更多熱門

相關新聞

辦婚禮「長輩喊開100桌」！準新郎無奈

辦婚禮「長輩喊開100桌」！準新郎無奈

結婚通常不是2個人的事，是2家人的事，而大部分父母都會插手兒女的婚禮，讓許多新人相當無奈。一名男網友表示，與女友只想簡單辦一場婚禮，未料雙方家長都很愛面子，要開100桌就算了，還要邀請立委、議員等拚場；他無奈地說，「哈囉！我們沒要參選什麼啊。」

夫突匯5萬「年終獎金」！妻感動痛哭…下秒卻氣炸

夫突匯5萬「年終獎金」！妻感動痛哭…下秒卻氣炸

除夕回娘家！公婆霸氣「兒一起去」姨卻怒飆

除夕回娘家！公婆霸氣「兒一起去」姨卻怒飆

臨盆前老公要求「讓哥哥進產房」...人妻崩潰

臨盆前老公要求「讓哥哥進產房」...人妻崩潰

除夕酬神祭祖有訣竅！拜對6款水果「好事發生」

除夕酬神祭祖有訣竅！拜對6款水果「好事發生」

關鍵字：

周刊王爆怨公社24K孝親費

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林志玲宣布當媽！除夕順產寶寶

林志玲「懷孕還超美」模樣曝光！IG藏肚半年

除夕10大禁忌！　1舉動衰一整年

知名網紅夫妻捲10億逃3年　通緝犯照超亮眼

林志玲寶寶性別曝光了！「1個表情符號洩密」

林志玲當媽「3個月前早洩密」！連2天曖昧發文

小年夜震撼彈！　國民黨籍議員宣布退出政壇

直接tag「點名王思佳」　賴薇如開戰：腿沒多長，學人劈腿

吳姍儒「美魔女媽媽罕見亮相」！藏32年正面曝光

免費拿「888元農遊券」機會來了！

林志玲生子激動哭了！親回應祝福「終於盼來」

160kg大胃王猝死！6吃播主下場悽慘

張韶涵也登春晚卻沒人嘴！鄉民揭關鍵

《華燈初上3》2月不上了！Netflix公開上架片單

吳姍儒婚禮dress code「女星踩雷大犯規」！

更多

最夯影音

更多
野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網
廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面