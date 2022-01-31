菜鳥妹領24K母討「1萬孝親費」！她想「降5000」遭臭罵...網搖頭

▲媽每月要1萬孝親費，24k女超崩潰。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

圖文／CTWANT

經濟不景氣，雖然萬物齊漲，但就是薪水沒有漲，不少剛出社會的職場新鮮人，有時都會被無形的壓力壓到喘不過氣；近日一名剛畢業的職場新鮮人就指出，目前這份工作月薪24K，不過家裡卻希望她給1萬的孝親費，可是自己真的拿不出來，決定跟媽媽討論，看孝親費是否可以砍半，沒想到媽媽卻爆氣，令她無奈地說：「你們自己也有買保險，又有收租金，家裡也沒有窮到需要我出手幫忙的餘地，為什麼需要那麼高的孝親費！」

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一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，她表示自己是一名剛出社會的職場新鮮人，月休5天但是月薪只有24K，平常住家裡的她，會幫家裡分擔水電費用，偶爾會分擔伙食費用，不過最近她也計畫分期付款買摩托車，也有打算之後要進修跟買保險。

但就在這個時候，原PO的媽媽要她支付1萬元的孝親費，表示會幫她存起來，或是撥一些錢給家裡用，不過她認為1萬元實在太多，於是與媽媽協商，看能不能先拿5千元出來，等到之後月薪上看3萬元時，再給1萬元的孝親費，不過媽媽聽完後卻很生氣，並說：「妳住家裡又不是外面租房子也不是外食族為什麼不給1萬！」

原PO對此感到無奈，心想：「兩個老人家又不缺錢，你們自己也有買保險，又有收租金，家裡也沒有窮到需要我出手幫忙的餘地，為什麼需要那麼高的孝親費！」

原PO表示，目前交了一個男朋友，因此有朝著結婚的方向邁進，每個月拿到的薪水，扣掉孝親費、必要支出跟非必要支出後，會把剩餘的錢存下來，此外，她也和媽媽分享過自己未來打算做什麼、要買怎樣的車以及和男友買房計畫，沒想到媽媽卻說：「現在買房子如果你們分手了你的錢就要不回來，以後男生要多負擔一些錢，男生賺的錢全部要給女生保管，男生要買什麼一定得要討論才能動用錢，出去吃飯錢男生要付多一點。」

對於媽媽的想法，原PO無奈喊：「我已經不知該如何跟爸媽理性溝通了。」

▲原PO忍不住發文抱怨。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出掀起網友關注，不少人直搖頭「請你不要被情緒勒索。父母不缺錢還拿這麼多錢，過分了」、「孝親費本來就是量力而為，父母也不該用親情勒索」、「如果父母有需要幫是要幫的，但如果父母不缺錢，為什麼要跟孩子拿錢」。

不過也有人站在父母角度，「妳住家裡其實給1萬真的不算多耶」、「供一餐加孝親費可以接受，在北部隨便一間套房+水電都差不多一萬了」、「子女未婚住在家，分擔些費用本是正常」。

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