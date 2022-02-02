LINE拜年！她順口提「1000元紅包給2寶」　朋友下一句恥度爆表

▲過年發紅包。示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者嚴云岑攝）

記者黃君瀚／綜合報導

傳統年節習俗中有不少忌諱事項，其中「欠錢不能欠過年」最廣為人知。不過就有女網友抱怨，本打算給友人2個小朋友各1000元紅包，沒想到對方不僅欠款6000元未還，還直接開口想用這2000元來抵債，讓她看傻了眼「好一個負債子來還」！

一名女網友日前在「爆怨公社」發文，曬出3張LINE對話控訴友人厚臉皮，「現在欠錢的人恥度都很大是不是」？根據截圖內容，可知她向友人拜年，並提到會給對方家中2位小朋友紅包「祝福小寶貝們平安健康」，打算1人發1000元。

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▲向欠錢的友人拜年，換來刷新三觀的言論。（圖／翻攝爆怨公社，下同）

這時尚有欠款的友人開口，自行把債務加減了起來，「我之前欠你6000（元），你要包2000（元）給我寶貝們，可抵掉2000（元）？之後我再還你4000（元）可嗎？」

女網友瞬間傻眼，回了句「你在說笑嗎你」，並附上一個無言的表情符號。隨後她將此事PO上網，抱怨友人當初借錢是用在賭博上，根本沒替孩子著想，現在居然想A走紅包，「好一個負債子來還」。

文章貼出後，網友直呼刷新三觀，「太好了3年後不用還了」、「這種欠過年的不好喔會衰整年」、「這種人你還要包紅包給他（她）喔」、「那你改包200（元）」、「你要跟小朋友商量，不是跟包紅包的人阿」、「拿回4000（元）以後直接封鎖啊」。