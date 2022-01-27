單人海陸鍋270元「只有4片肉」　店員端上桌秒愣！網：像吃剩的

▲原PO到連鎖火鍋店用餐，點了一份單人海陸鍋。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

近期物價蠢動，各行業上漲消息不斷傳出，民眾感嘆荷包哭哭了啦！就有網友傻眼指出，日前到某間連鎖火鍋店用餐，點了一份單人海陸鍋，店員送上肉片以及海鮮，他瞬間傻眼，盤子上只有4片肉片，海鮮也只有2隻蝦子、5顆蛤蜊、3片魚片和2片貴妃鮑魚，份量少就算，擺盤也亂七八糟，吃飯的好心情瞬間沒了。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，在某間連鎖火鍋店用餐，點了單人海陸鍋，加上菜盤要價270元，沒想到肉片竟然只有4片，海鮮盤的份量也是少到誇張，還以為是加購的量，「我有當眾問店員再確認一次，他說海陸就是這樣」，本來還想單點肉，但看到肉盤上桌後立刻打消念頭，「怕160元又是來4片，物價已經來到讓我十分錯愕的地步，我看我好一陣子會乖乖煮飯了」。

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▲擺盤跟份量，讓原PO嚇傻了。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

貼文一出，網友們表示，「這份量，我覺得我吃完會很空虛，回家路上會再買一些吃的」、「這是吃剩的吧」、「這看起來好痛苦」、「我很感謝這次疫情讓我學會煮飯」、「上周五去吃也覺得菜盤縮水很多」、「小火鍋都比這個豐富」、「這樣270元超坑欸」、「太貴了，這樣的量還比較像加購的」。

份量少之外，擺盤的也讓網友們超傻眼，「端到跌倒撿回去放是不是」、「這擺盤很母湯」、「這擺盤比幼稚園小孩的想像力還糟糕」、「看了完全沒食慾了」、「其實全部都直接放到鍋裡的觀感可能都比這樣好」、「擺盤好看一點也許還可以矇過去」。