初四立春來運動！許智傑向桌球教父致敬　盼莊智淵再替台灣拿冠軍

▲民進黨立委許智傑與桌球好手莊智淵切磋球技。（圖／許智傑辦公室提供，下同）



記者林銘翰／台北報導

桌球好手莊智淵去年在東京奧運表現亮眼，民進黨立委許智傑近日與莊智淵切磋球技，讓他笑說「如果是跟不會打桌球的人相比，我算是還不錯的；但如果是跟很會打桌球的人比較，我算是很差的」，所以今天遇到桌球教父，「只能說很虛心地請教、請教、再請教」。

2021年東京奧運台灣選手成績亮眼，其中桌球項目寫下我國奧運新頁，五度出戰奧運的莊智淵出身桌球世家，20多年來歷經國內外各項桌球賽事，身經百戰成為最受國人尊敬的「桌球教父」，許智傑日前也特地拜訪莊智淵在高雄成立的桌球教室。

許智傑表示，桌球是他最喜歡的運動，希望將來還可以繼續推動，讓台灣的桌球在世界發光發熱，其實莊智淵也是高雄人，看到他在東京奧運的表現，自己真的很希望他可以拿到冠軍。

許智傑也說，希望將來在高雄、整個台灣的桌球運動，「可以盡一份心力的，我也一定會盡心力」，大家一起來努力、也謝謝莊智淵，也希望莊他真的有機會，再替台灣拿一個世界冠軍。

許智傑指出，如果是跟不會打桌球的人相比，「我算是還不錯的」，但是如果是跟很會打桌球的人比較，「我算是很差的」，所以今天遇到桌球教父，「只能說很虛心地請教、請教、再請教」。

許智傑強調，桌球是他最喜歡的運動，希望將來台灣的桌球教父、莊智淵可以在奧運拿回冠軍，這是他最大的期望，而體育署、高雄市運動發展局也要繼續協助推動桌球運動。

許智傑認為，跟奧運國手對打桌球，可以說是天差地遠，雖然自己平常桌球算打得不錯，「但是跟高手中的高手，我們只能說桌球界的小孩子」，運動最重要的就是移動腳步，但前提是要在實力相當、差不多的條件。

許智傑笑說，「像他跟我都不用移動腳步，就很輕鬆地跟我打，這個就是實力的懸殊」，自己還有努力的空間，但是他最大的期望，還是希望莊智淵可以得到奧運金牌。