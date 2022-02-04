　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

禮輕情意重！　盤點「柯黑」議員王世堅送過柯文哲哪些好禮

▲▼王世堅、柯文哲。（合成圖／記者林敬旻攝）

▲王世堅、柯文哲。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北市長柯文哲任期將屆8年，除下一步備受關注，和頭號「柯黑」議員王世堅的「相愛相殺」也是台北市民茶餘飯後的話題之一，王世堅在台北市議會被歸類為「道具組」議員，質詢時送給柯文哲的「禮物」更是五花八門，《ETtoday新聞雲》就整理了柯文哲上任8年間，王世堅究竟在議會上送過哪些好禮。

香爐

2017年9月，王世堅在議會上嗆柯文哲碰到紅色的中國就矮了半截，「一講到藍綠就大放厥詞、神威蓋世」，怒嗆柯文哲造神行徑根本是「政治版妙禪」。

話鋒一轉，王世堅突然拿出一個香爐，他表示，要提醒柯文哲，收起香爐走下神壇，「你是人不是神，柯市長，你是台北市長不是北港香爐！」

▼王世堅送上香爐，要柯文哲走下神壇。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼王世堅送上香爐，要柯文哲走下神壇。（圖／記者陳家祥攝）

龍袍

2018年4月，柯文哲赴市議會進行施政報告，王世堅痛斥，柯文哲窮極無聊，出訪一路批評有宗教問題的印度、有種族衝突的馬來西亞、稱新加坡是籠子裡的金絲雀，「除了紅色中國，被柯市長崇拜、肯定以外，大概每一個國家都成了柯市長的箭靶」、「柯市長的所做所為和言行舉止，沒有最扯只有更扯！」

王世堅說，上禮拜天分合日立，只是太陽大了點，沒想到柯市長突然蹦出一句「我是真命天子」，「剎那間，我才恍然大悟，原來中國古書上記載的500年必有王者興，還真有人相信，相信的還是民選的柯文哲市長。」

▼王世堅送龍袍給柯文哲。（圖／資料照片）

▲▼台北市議會,柯文哲備詢,施政報告,王世堅。（圖／記者季相儒攝）

柯文哲素顏面具

2018年7月，王世堅在議會上痛批柯文哲，各式各樣五花八門作秀耍寶，「把台北市長當成康樂股長」，接著還拿出「生、旦、淨、末、丑」諷刺柯文哲花招百出；且最後一張「丑」的臉，是直接拿柯文哲的「熊貓臉」做成，讓其他市議員都忍俊不住。

▼王世堅送柯文哲熊貓臉素顏面具。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市議會開議。王世堅（圖／記者李毓康攝）

大型木馬

2018年9月，王世堅在總質詢時送上一隻特大號的木馬，上面不但印有柯文哲的照片，還有中共的五星旗等。王世堅表示，4年前用這座木馬，比喻連勝文參選台北市長是當中共的道具，讓中共得以對台灣木馬屠城，當時也助攻了柯文哲，阻止連家跟統派入主首都市長寶座，「但是這3年半來，柯市長你的言行舉止荒腔走板，不但毫無台灣意識更沒有國家觀念，過去統派他們想說不敢明說的你全都說了。」

▼王世堅送上大型木馬諷刺柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼柯文哲,木馬屠城,王世堅。（圖／記者陳家祥攝）

行李箱

2019年4月，王世堅在議會上批評柯瘋總統、無心市政，一下向市民請假、一下向媽祖請假，還準備「禮物」白色行李箱送給柯，「要選總統就不要牽拖，做了斷讓你打包走人。」

孫子兵法

2019年6月，王世堅在質詢台上，貼上一張「龜孫子兵法」海報，王表示，其實頭號柯黑不是他，而是柯文哲自己，是昨天的柯文哲否定了今天的柯市長，包含對中國、公開透明、從墨綠到與中共交心。王世堅送給柯文哲一本《孫子兵法》，希望柯文哲不但能引用，也要確實熟讀要義精神；但柯文哲笑著回應，「你讓我讀會更厲害，這樣你會更危險。」

8個字

2019年8月，此時民眾黨成立不久，王世堅受訪時痛批柯文哲是騙子，且自己半年前就斷言柯文哲會組黨，並表示要不客氣送他「8個字」，但語塞了許久卻說不出口，「就是...」、「這個...」、「實在吼...」、「太凶狠啦！這八個字很不客氣」。

原本王世堅霸氣要送柯文哲八個字，卻不斷卡住5次，最後仍沒有說出口，讓現場氣氛有點尷尬，不過，他也在晚間的政論節目《國民大會》中透露這8個字，就是「仰郭鼻息，財神跟班」。

新口號

2019年9月，此時鴻海集團創辦人郭台銘宣布退出2020總統大選，被視為有意結盟合作的台北市長柯文哲也深感震驚。對此，「頭號柯黑」台北市議員王世堅在臉書酸柯文哲，「本想寄生上流，卻沒想到被上流放生！」

王世堅提到，柯文哲幫郭台銘想了「台灣重開機」的競選口號，他也照樣照句送柯文哲一個競選口號「台灣會當機」。

尿杯

2019年10月，柯文哲到台中幫子弟兵輔選，與永興宮副主任委員陳連生閒聊談及一日雙塔時，竟笑稱體力好是因為「吃安非他命」，引起軒然大波。對此，王世堅表示，柯文哲身為首都市長，言行對大眾有一定影響，他拿出尿杯要送到市長室，下班前希望柯文哲能夠交出「噓噓」。

花籃+腸胃藥

2020年3月，柯文哲因疑似感染諾羅病毒取消原本行程，結果被網路亂傳是得新冠肺炎，使他隔天就在臉書上回嗆「活著，就是最大的報復。」對此，被外界稱作「柯黑大魔王」的台北市議員王世堅PO出送柯文哲花籃照片，但仍不改批評柯文哲的態度，直批「不要把自己烙賽塑造成史上最悲壯的烙賽。」

▼王世堅送柯文哲花籃、腸胃藥。（圖／翻攝自王世堅臉書粉專）

▲▼王世堅送柯文哲花籃、腸胃藥。（圖／翻攝自王世堅臉書粉專）

勵志書

王世堅在總質詢時，送上「先別急著吃棉花糖」一書給柯文哲，諷柯就是急著吃棉花糖，兌現政治能量，葬送掉自己的政治前途，連帶葬送掉台北市政。

▼王世堅送書。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市議會市政總質詢,台北市議員王世堅。（圖／記者李毓康攝）

饅頭

2020年9月，因柯文哲常上YT節目、更在上班時間到購物台賣茶，王世堅批評，從網紅、黨主席到購物專家，柯文哲什麼都當就是不當市長，心態就是數饅頭。王世堅再度準備「小禮物」、一大盤饅頭送給柯文哲，讓柯文哲可以慢慢數。

童書

2020年11月，柯文哲進議會備詢時，王世堅痛批柯愛吹牛、膨風，柯團隊瘋選舉，全部無心市政，並在備詢台張貼膨風青蛙與柯文哲的合成照，接著還致贈童書《大青蛙愛吹牛》給柯，「我希望你跟小朋友一樣學習謙遜不驕傲，不要亂吹牛、不要亂膨風」。

▼台北市議員王世堅質詢，送上童書《大青蛙愛吹牛》。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員王世堅質詢，送上童書《大青蛙愛吹牛》。（圖／記者林敬旻攝）

花籃

2021年3月，民眾黨成立台北市黨部，由台北市議員林國成擔任主委，初估至少有500人到場參與茶會；值得一提的是，在許多花籃之中，竟然出現「柯黑大魔王」台北市議員王世堅的花籃，上面還寫著「眾望所歸」。

王世堅受訪時表示，林國成跟他是同事，自己是禮貌性衝著林國成與他為多年同事，所以「才會祝福他個人眾望所歸」，這是指林國成擔任黨部主委，基於同事情誼一定要有的禮貌，但自己無法干預對方如何擺設花籃，也不曉得外面如何解讀，「我完全衝著林國成，10幾年的同事，這是基本禮貌。」

▼王世堅花籃。（圖／記者袁茵攝）

▲▼王世堅花籃。（圖／記者袁茵攝）

腳踏車

2021年4月，王世堅帶了一台腳踏車送給柯文哲，痛批對方「假推廣腳踏車之名，行銷柯文哲之實」，該輛腳踏車還刻了柯文哲的名言，並稍微進行改編，分別為「市長不難，專心市政而已」、「政治不難，找回網軍而已」。

▼王世堅贈送一台腳踏車以嘲諷柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市議會,市議員王世堅贈送一台腳踏車以嘲諷台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

魔戒

2021年9月，柯文哲在議會施政報告前，王世堅先送上「魔戒」，諷刺柯文哲也如過去自己批評前總統馬英九的，變成「貪婪的咕嚕」，要柯把魔戒掛在辦公室哩，時時刻刻提醒自己。

▼王世堅在北市議會上送魔戒。（圖／記者袁茵攝）

▲▼王世堅在北市議會上送魔戒。（圖／記者袁茵攝）

▲▼王世堅送魔戒給柯文哲。（圖／翻攝王世堅臉書）

角落生物繪本

2021年11月，照慣例都會送柯文哲「禮物」的王世堅，這次送上知名繪本「角落生物的生活」，希望柯能理解「不要搞破壞，可愛又無害；角落生物人人愛，角落政客人人踹」的道理。

▼角落生物繪本。（圖／翻攝自博客來網站）

▲▼角落生物繪本。（圖／翻攝自博客來網站）

445元到新竹煙波飯店爽吃自助式下午茶

ET快訊
妻傳訊：女鬼陪睡讓你爽歪歪　人夫崩潰分居5年求離婚
鄰居娃清晨5點開始哭！他「聽整天」失眠：超後悔
快訊／拜登證實：美軍行動擊斃「ISIS首腦」
常被遠光燈閃瞎！他怒「明明有AUTO模式」爆共鳴
初四撞立春！「15大地雷禁忌」不要踩　第1點最容易犯
泫雅無名指被套牢！曖昧甜喊「當然是Yes」　網狂恭喜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃郁婷冬奧開幕式掌旗　前外交官「建議撤換」：別讓中共看笑話

禮輕情意重！　盤點「柯黑」議員王世堅送過柯文哲哪些好禮

別挑了！北市府圖解第3劑效能數據　BNT、莫德納一樣威

兩岸關係進入「最壞時代」　學者點出2大原因

美國大戰略覺醒　黃介正：拜登對中國態度更嚴厲

留意社群媒體風險！政院：「4個小撇步」聰明網購過好年

年假走春防疫不鬆懈　拜拜祈福點燈求平安勿忘防疫措施

打開校園圍牆！北市與台大合作　打造「都會親水步道」

快訊／貝里斯總理確診　「賴清德曾接觸」採檢結果出爐

北市內湖「私房景點」曝光！沙坑、PU跑道通通有　遠眺101賞夜景

累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

女子闖紅燈對向警察亮燈追　騎士見「現世報」笑喊：水啦！

「穿中國隊隊服」黃郁婷道歉　體育署：不會取消資格

過年虎爺真顯靈！　孩呆看「祖先牌上神像」笑噴千人：今年牠最大

桃園本土+7！物流群聚再延燒 鄭文燦公布公司名稱

黃郁婷冬奧開幕式掌旗　前外交官「建議撤換」：別讓中共看笑話

禮輕情意重！　盤點「柯黑」議員王世堅送過柯文哲哪些好禮

別挑了！北市府圖解第3劑效能數據　BNT、莫德納一樣威

兩岸關係進入「最壞時代」　學者點出2大原因

美國大戰略覺醒　黃介正：拜登對中國態度更嚴厲

留意社群媒體風險！政院：「4個小撇步」聰明網購過好年

年假走春防疫不鬆懈　拜拜祈福點燈求平安勿忘防疫措施

打開校園圍牆！北市與台大合作　打造「都會親水步道」

快訊／貝里斯總理確診　「賴清德曾接觸」採檢結果出爐

北市內湖「私房景點」曝光！沙坑、PU跑道通通有　遠眺101賞夜景

負債現任PK小康前任！妹子猶豫「該吃回頭草嗎」　網風向一面倒

大甲鎮瀾宮「國運籤」出爐！專家：「中上籤」活水經濟年

工作能力和經歷平平憑什麼錢途大開　高人指點後收入比原先增2.5倍

黃郁婷冬奧開幕式掌旗　前外交官「建議撤換」：別讓中共看笑話

兄弟一盤好菜！奪冠關鍵是什麼　助總：把日常放到球場

「6樣美妝」新手先別買！亮片眼影失手就俗氣、超夯眉毛印章上榜

車輪餅最頂口味？老饕認證「這1味」狠甩其他幾條街：萬年不敗

40歲男月薪50K「存款+股票1400萬」　推不買房3優點

《紐約時報》：美若制裁俄羅斯　普丁將求助中國

快訊／西螺福興宮抽出國運籤中上籤　壬寅年：第三十三籤己巳

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

政治熱門新聞

別挑了！北市府圖解第3劑效能數據　BNT、莫德納一樣威

兩岸關係進入「最壞時代」　學者點出2大原因

蔡英文、賴清德第三劑打高端　柯文哲質疑：有科學根據？

周春米清新馬尾＋微笑電眼照曝　網暴動：林志玲、郭雪芙不用混了

挺台灣獨立就別過中國新年？　梁文傑舉實例打臉

禮輕情意重！　盤點「柯黑」議員王世堅送過柯文哲哪些好禮

曾接觸貝里斯總理　賴清德採檢出爐

趙少康批黃郁婷：傷害台灣人情感

新北60多歲男解隔前確診　接觸史多在高雄「轉列高雄個案」

北市4日重啟疫苗預約平台「只有BNT」　高端開放6000劑隨到隨打

柯文哲爆：有十幾例「家長照顧確診童染疫」

陳亭妃揪這人是PTT網軍：老母親妳也不放過

歡樂無法黨遭廢黨　不角逐2022、2024

美國大戰略覺醒　黃介正：拜登對中國態度更嚴厲

更多熱門

相關新聞

蔡英文、賴清德第三劑打高端　柯文哲質疑：有科學根據？

蔡英文、賴清德第三劑打高端　柯文哲質疑：有科學根據？

新冠肺炎疫情延燒，國人搶打疫苗補強抵抗力，總統蔡英文、副總統賴清德也在年前接種第三劑疫苗，同樣選擇國產的高端。對此，台北市長柯文哲過年期間接受廣播節目專訪時質疑，高端屬次蛋白疫苗，第三劑保護力沒有「科學證據」，直言總統與副總統第三劑施打高端很怪，「次蛋白可以打三劑嗎？」

北市4日重啟疫苗預約平台「只有BNT」　高端開放6000劑隨到隨打

北市4日重啟疫苗預約平台「只有BNT」　高端開放6000劑隨到隨打

柯文哲爆：有十幾例「家長照顧確診童染疫」

柯文哲爆：有十幾例「家長照顧確診童染疫」

別再挑疫苗！柯文哲：4日、5日開放預約BNT

別再挑疫苗！柯文哲：4日、5日開放預約BNT

北市初二新增1例確診　家長陪孩童居隔染疫

北市初二新增1例確診　家長陪孩童居隔染疫

關鍵字：

王世堅柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／六福莊長頸鹿「布丁妹」搶救30分鐘亡　工作人員淚崩

莫德納超夯！醫：我會選BNT　曝快打第3劑原因

初四撞立春！　15禁忌勿踩

妻：女鬼跟你睡　人夫崩潰求離婚

「醫界王陽明」恢單2年爆求婚成功！　新歡身份曝光

李芷婷參賽《全明星》爆哭掉髮　遭洗版「退賽」霸氣回應了！

爸每月給1.8萬！男吐絕望心聲

韓網超準「手機幾%充電」心理測驗

女房東除夕突到訪！她一聽差點被暖哭

蕭敬騰登春晚被罵「只有這天王沒事」！

嬪妃「愛用4大宮廷春藥」榨乾皇帝！吃完1晚能戰10女

泫雅無名指被套牢！　曖昧甜喊「當然是Yes」

最貴3款刮刮樂大揭密！　「真正賺錢機率」最高僅19%

男友襯衫接客！檳榔西施「清純戀愛臉」20秒片讓網瘋了

鄰居娃狂哭！他聽整天失眠怒：後悔

更多

最夯影音

更多
累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？

累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？
「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面