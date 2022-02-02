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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市初二新增1例確診　家長陪孩童居隔染疫

▲台北市副市長黃珊珊出席台北大數據中心啟用記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

農曆春節到來，但本土疫情未歇。北市松山區幼兒園的感染鏈持續擴大，副市長黃珊珊證實，2日北市將新增1例確診個案，為幼兒園的家長，感染途徑是因陪同幼兒居家隔離時不幸確診。

針對台北市2日新增1例確診個案，黃珊珊表示，中央等下應該會公布，我們有一例是照顧幼兒園小朋友的爸爸確診，今天跟市長早上開會在討論，陪病的狀況要再做一些協助、防護，在醫院密閉空間可能家屬還是會確診的狀況蠻多的。

但黃珊珊強調，這個新增案例還好的是，目前都還在隔離期間，目前沒有什麼社區足跡，還算可控制範圍。

黃珊珊說，該個案已經居隔很多天，當時幼兒園發生群聚感染，台北市匡得比較快，小朋友都全匡，因為小朋友被匡列的話一定要一個家人陪，所以這個爸爸是跟著孩子一起居家隔離的時候確診。

黃珊珊說，這的確是陪病家屬可能會面臨的風險，今天市長特別交代能不能在臨床上商量怎麼做一些協助，確診機率一定會有，但風險可以低一點。

媒體追問，確診後的陪病政策是否會因此改變？黃珊珊說，因為這個孩童還小，有些幼兒甚至還在吃母奶之類的，這的確是會有防疫上的困境，臨時換保母這種作法不太可能，所以在照顧上，父母親打疫苗或是防護上可以再做一些更精進，比如說讓他趕快接種第三劑，而不是讓他直接進去照顧，「進去照顧之前可以做一些事」。

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