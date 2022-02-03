北京冬奧是被詛咒的奧運！法媒轟：違反奧運精神、開銷大、防疫嚴

▲北京冬奧即將在2月4日登場，卻慘遭法媒批評「是一場被詛咒的奧運」。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

為了向世界展示中國已重回強國之列、再次成為「全球霸主」的夢想，中國國家主席習近平不計代價，堅持讓北京冬奧在2月4日開幕。然而，法媒最近卻以專題形式，對冬奧近來飽受外界批評的違反奧運精神、開銷太高、不環保、防疫過於嚴格等進行了報導，還將北京冬奧稱為「一場被詛咒的奧運」。

據《重點周刊》報導，北京冬奧即將在2月4日登場，儘管中國政府對這場國際體育賽事寄予厚望，但國際的態度卻不太好，許多國家根本不對北京冬奧抱持期待，就連無法買票入場觀賽的中國人也感到意興闌珊。

報導稱，北京是全球唯一一個同時舉辦過夏季奧運會和冬季奧運會的城市，不過在短短14年就再次成為奧運東道國，並未讓中國獲得一致好評，相反，許多觀察家認為，中國已將奧運會當成是大外宣的最佳場合，而非尊崇「奧運精神」，對體育文化和運動精神做出貢獻。

▲北京冬奧將重複使用鳥巢體育館。（圖／路透）

除了違反奧運精神外，中國對北京冬奧的「表裡不一」也慘遭外界抨擊。在取得2022年的冬奧舉辦權後，中國曾揚言將以低成本舉行北京冬奧，除了重新使用鳥巢體育館外，也承諾將以14億歐元（約新台幣445億元）的預算辦好冬奧，比索契冬奧2014年的花費的360億歐元（約新台幣1.13兆元）形成強烈對比。

不過，美國《商業內幕》最近踢爆，中國隨後增建了天價高鐵、奧運村等項目，導致實際花費巨幅增長，達到約340億歐元（約新台幣1.07兆元），足足翻倍了至少24倍。此外，北京的冬天十分乾燥，降雪量不足以形成能夠舉辦滑雪等比賽的賽場，因此當局只能斥巨資製造近1.85億公升的人造雪，除了讓北京冬奧成為史上首場百分百使用人造雪的比賽，也遭到環保人士批評。

另外，在新冠疫情持續肆虐的情況下，中國仍堅持與世界隔絕，採取極端的清零策略抗疫。在這樣的條件下，舉辦重要的國際體育賽事，同時接待數以千萬的外國代表和工作人員變得極度困難。據悉，北京冬奧將在一個完全密封的「公衛泡泡」下舉行，當地居民被下令禁止接近參賽者，而選手在當地移動，也會由警車開道，行動完全受監控。

半年前剛落幕的東京奧運也採取了相關的防疫措施，不過北京冬奧的規範卻更為嚴厲。報導指控，只要有任何外國選手在比賽過程中被驗出新冠陽性，他們就必須立即進行隔離，讓中國運動員因此佔盡優勢，從而讓他們的獲勝機會大增。

受中國人權議題影響，北京冬奧也慘被多國抵制。英美、澳洲、加拿大、德國、日本等國或祭出外交抵制，或宣布不派官員出席，導致中國的人權議題成為了冬奧的禁忌話題，主辦方甚至還威脅運動員參賽期間不得提及中國人權，否則就會遭遇報復，讓人倍感憂心。

《重點周刊》指出，由於法國即將在2年後舉行巴黎夏季奧運會，因此他們現在並不太願意得罪中國，但從政府選擇派出最低限度的官方代表團參加冬奧開幕，明顯可見法國也不想和這個如同「專制政權大型舞會」的北京冬奧過於親近。

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