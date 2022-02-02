初二回娘家！北北基等5縣市大雨　晚起強冷空氣來襲最低10℃

▲氣象局針對北北基南投、花蓮等5縣市發佈大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今天大年初二，晚上鋒面、強冷空氣南下，各地氣溫逐漸下降，初四晚、初五清晨最冷下探10度左右。截至05:50為止，由於受到華南雲雨區影響，氣象局針對北北基南投、花蓮等5縣市發佈大雨特報。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，初二(2日)白天降雨稍緩，北部、東半部仍有局部短暫雨，氣溫略升。初二各地氣溫：北部14至21度，中部14至24度，南部15至27度，東部14至26度。

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▲初二晚起至初三(3日)「鋒面」及強冷空氣逐漸南下，各地轉冷。

初二晚起至初三(3日)「鋒面」及強冷空氣逐漸南下，北部、中部及東半部先後再轉有雨，南部亦有局部少量飄雨的機率；各地氣溫逐漸下降，天氣轉冷。

初四(4日)強冷空氣影響，氣溫續降、愈晚愈寒冷；北部及東半部仍有局部雨；初五(5日)北台偏冷、中南部早晚冷，西半部晴朗，大台北東側及東半部偶局部短暫雨；初四晚、初五晨本島平地再探10度左右的最低氣溫，應注意保暖。初六(6日)收假日白天起冷空氣漸減弱，西半部晴朗、東半部偶局部短暫雨。

▲2日4：30紅外線雲圖顯示，中部以北有雲層(左圖)。4：40雷達回波合成圖顯示，伴隨降水回波(中圖)。4：30累積雨量圖顯示，中部以北明顯降雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）



最新模式模擬顯示，下週一(7日)白天各地晴朗偏暖，西半部易有霧；下週一傍晚起至下週二(8日)晨，「鋒面」快速通過，各地先後轉有雨；下週二白天「鋒面」東移，天氣好轉，迎風面仍有局部短暫雨的機率；冷空氣南下，氣溫降，天氣轉冷。