初三鋒面來轉濕涼！北、東部明持續降雨「一天比一天冷」下探12度

▲受到鋒面接近帶來的華南雲系影響，預估明天北部、東半部會持續陰雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者彭懷玉／台北報導



今天初二天氣明顯比昨天好！不過，受到鋒面接近帶來的華南雲系影響，預估北部、東半部會持續陰雨；中部地區明天逐漸有短暫陣雨發生；南部地區則由多雲轉陰，入夜後也有短暫陣雨機會，民眾外出記得攜帶雨具、注意保暖。

天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，今天仍受到鋒面接近帶來的華南雲系影響，臺灣附近以及上空的雲量偏多，但在中部地區雲間有陽光露臉、南部更有明顯的晴天。不過，明天鋒面將通過臺灣附近，預估北部、東半部持續陰雨，雨勢及範圍會比今天再擴大一些。

鋒面過後接著便是冷氣團或東北季風南下帶來明顯降溫，歐宗學指出，後天在北部、宜蘭白天高溫僅有15-17度，花東20-22度，水氣依然偏多、持續陰雨天氣，感受較濕冷。中南部則將轉為晴時多雲天氣，僅山區仍有小雨機會，白天高溫可達22-24度，暖意明顯，不過要留意各地夜間都將明顯轉冷，由北而南低溫大多僅有13-15度，局部空曠地區更可能有11-12度左右的低溫出現，整體來說，迎風面北東部全天濕涼、冷，中南部則是日夜溫差大。

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▲明天鋒面將通過臺灣附近，預估北部、東半部持續陰雨，雨勢及範圍會比今天再擴大一些。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk）

中央氣象局預報員劉沛滕說明，今天水氣減少，不過明天鋒面通過，加上大陸冷氣團南下夾帶水氣，北台灣一整天都會下雨，中南部、花東雨勢較不明顯，預估傍晚開始有局部降雨機率。

至於溫度方面，劉沛滕指出，明天一整天都是濕濕涼涼的狀態，北台灣大約在17-18度、夜間會降到16度，氣溫一天比一天冷，降溫會延續到大年初五，清晨最低溫中部以北僅剩下12-13度，初五過後，在東北風迎風面較有雨，初六開工日白天起冷空氣會逐漸轉弱。

▲春節期間天氣變化。（圖／氣象局）