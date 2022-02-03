今初三溼全台！2縣市大雨　強冷空氣急凍10℃時間曝

▲今水氣增多。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

今天（3日）初三全台有雨！氣象專家吳德榮表示，今鋒面及強冷空氣逐漸南下，周六初五晨及周日初六晨本島平地探10度左右的最低氣溫。

中央氣象局今晨對基隆市、新北市發布「大雨特報」，東北風影響，今基隆北海岸有局部大雨發生的機率。氣象局指出，今鋒面通過，北台灣整天容易下雨，而中部及花東地區有局部短暫雨，主要在下半天較容易降雨，南部地區也有零星降雨。

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氣象局說，今大陸冷氣團南下或東北季風增強，北台灣偏涼轉冷，白天高溫17至19度，中部及花蓮高溫20至22度，南台灣高溫仍有23至25度，各地低溫15、16度。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



氣象局預報，周五初四至周日清晨大陸冷氣團或東北季風影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；水氣稍減，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局表示，周日白天大陸冷氣團或東北季風稍減弱，氣溫回升，北部、東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局提醒，下周一鋒面接近，下周二鋒面通過及東北季風再增強，中部以北、東半部地區及南部山區有短暫陣雨，南部平地為多雲；下周三東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今鋒面及強冷空氣逐漸南下，降雨範圍白天將往中部及東半部擴展，晚間南部亦有局部少量飄雨的機率，各地氣溫逐漸下降，天氣轉冷，3200公尺以上高山有降雪機率。

吳德榮分析，周五強冷空氣續南下，氣溫續降、愈晚愈冷，北部及東半部仍有局部雨；周六至周日晨強冷空氣影響，北台偏冷、中南部早晚冷，西半部晴朗，大台北東側及東半部有局部短暫雨；周六晨及周日晨因輻射冷卻加成，本島平地再探10度左右的最低氣溫；周日收假日白天起冷空氣漸減弱，氣溫漸升，北台仍偏冷，西半部晴朗，東半部偶局部短暫雨。



吳德榮說，下周一白天西半部晴朗、明顯回暖易有霧，東半部偶有局部短暫雨；下周一晚起至下周二晨另一鋒面快速通過，冷空氣南下，各地轉有雨，氣溫遽降；下周二白天起至下周三天氣好轉，西半部晴朗，東半部偶有局部短暫雨，冷空氣影響，北台偏冷、中南部早晚冷。