　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

初三出遊潮！國道「15處路段易塞」北上避堵車早上就要出發

▲▼ 初二高速公路車潮 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲春節高速公路車潮。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者彭懷玉／台北報導

今（3日）大年初三來到春節連假第6天，預計將湧現出遊車潮！高公局預估今（3日）重點壅塞路段共有15處，包含國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、國5北向宜蘭-坪林等，建議北向用路人儘量於上午時段出發、南向用路人儘量於下午時段出發。

▲▼ 初二高速公路車潮 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲高公局預判明日重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統 。（示意圖／記者劉亮亨攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局預估今（3日）重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等15處。

▲初三預估南北向車潮及高乘載管制。（圖／高公局提供）

▲初三預估南北向車潮多集中在這15處。（圖／高公局提供）

高公局預估，今日（2/3）國道交通量為140百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）的1.6倍，其中北向交通量可達72百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。

▲初三預估南北向車潮及高乘載管制。（圖／高公局提供）

▲初三開始實施高乘載管制。（圖／高公局提供）

值得一提的是，今日開始有高乘載管制，包括13至18時國1高雄端至湖口、國3九如至大溪北向入口高乘載管制、14至21時國5蘇澳至頭城北向入口高乘載管制。另外，0-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；7至24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；7至19時封閉國1虎尾、仁德北向入口與國1王田、國3名間雙向入口，收費採單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩及匝道儀控等，國3新竹至燕巢系統採單一費率再8折收費。 

▲初三預估南北向車潮及高乘載管制。（圖／高公局提供）

▲初三預估南北向車潮及高乘載管制。（圖／高公局提供）

▲初三預估南北向車潮及高乘載管制。（圖／高公局提供）


另外，公路總局則預估今（3日）上午時段台9線蘇花路廊、台15線鳳鼻至香山路段、台74線臺中環線接國3、台18線中埔交流道、台65線土城交流道接國3、台26線墾丁路段、台19線北港朝天宮、台7線大溪慈湖路段等將有車多及壅塞狀況。

▲蘇花路廊國慶連假期間將進行時段性車種管制。（圖／記者游芳男攝）

▲蘇花路廊預估今上午就會開始壅塞。（示意圖／記者游芳男攝）

而下午時段北部台2線（關渡至淡水、萬里至大武崙、瑞濱至福隆）、中部台3線苗栗大湖、台14甲線霧社至清境、台21線日月潭、台3丙線南投竹山紫南宮為主要塞車路段。

▲初三預估南北向車潮及高乘載管制。（圖／高公局提供）

▲初三預估南北向車潮及高乘載管制。（圖／高公局提供）

▲初三預估南北向車潮及高乘載管制。（圖／高公局提供）

►冬夜必備暖烘烘的「法蘭絨被」大打折！

ET快訊
中華隊滑冰選手參加冬奧　被發現穿「中國隊隊服」錄影
快訊／美國總統拜登正式批准「向東歐增派美軍」　五角大廈證實

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「稀飯最強配菜」是肉鬆？　鄉民炸鍋票選4神物：不服來戰

今初三溼全台！2縣市大雨　強冷空氣急凍10℃時間曝

錢來了！4生肖天生富貴命　第4名存摺數字最狂

三大平台點數可換國道通行費　春遊停車、消費都能積點

初三出遊潮！國道「15處路段易塞」北上避堵車早上就要出發

別再把「做自己」當發洩的藉口！跟著心理諮商師「重新認識自己」溝通不誤傷對方

紫南宮信眾借300「還金340萬」　加倍奉還創下新紀錄

虎年「房屋3煞氣方位禁忌」曝！動到恐破財、血光之災

過年包8800還被罵！他少做關鍵動作　長輩怒：害人運氣衰一整年

鹽酥雞必點竟然不是肉　「隱藏夯品」呼聲超高　老饕曝口袋名單

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

2億頭獎「一注獨得」在苗栗　超旺投注站財神光顧15次！

10外孫排隊領紅包！阿公「彷彿看到債主」全程結屎面發錢

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

曾賺600萬！大起大落金銀紙人生　8旬師堅持手工：做到沒能力為止

高雄＋8！一家3口到高雄過年 他母親也確診「新增足跡曝」

iPhone實聯制「神級工具」！　免開相機單手背面輕敲完成

超派惡霸犬犬聚遇公狗狂追！　 爸氣炸台語訓：累犯再也不出去

酒後騎電動單車「初四了」　新罰則上路！警半小時逮3人

「稀飯最強配菜」是肉鬆？　鄉民炸鍋票選4神物：不服來戰

今初三溼全台！2縣市大雨　強冷空氣急凍10℃時間曝

錢來了！4生肖天生富貴命　第4名存摺數字最狂

三大平台點數可換國道通行費　春遊停車、消費都能積點

初三出遊潮！國道「15處路段易塞」北上避堵車早上就要出發

別再把「做自己」當發洩的藉口！跟著心理諮商師「重新認識自己」溝通不誤傷對方

紫南宮信眾借300「還金340萬」　加倍奉還創下新紀錄

虎年「房屋3煞氣方位禁忌」曝！動到恐破財、血光之災

過年包8800還被罵！他少做關鍵動作　長輩怒：害人運氣衰一整年

鹽酥雞必點竟然不是肉　「隱藏夯品」呼聲超高　老饕曝口袋名單

機車待轉要不要打燈？　他搬出法條解惑了

夫找小三喊要3人行 　正宮「一直忍耐」結局曝光

女師視訊「和老公床上激戰」　千人大型會議看光光

大吃大喝，腸胃不順又脹氣？5種飲品「去油膩助消化」超有感

虎年健康平安好事來　桃園精選6條走春步道

韓妞超愛《想見你》！　5部台灣影劇之光「韓國買版權翻拍」

「稀飯最強配菜」是肉鬆？　鄉民炸鍋票選4神物：不服來戰

窮學生被飛行員贊助上學7年！畢業後想報恩…他卻刪除聯絡方式

兩岸女神6／鄧麗君魅力橫跨兩岸三代　陸00後也唱《小城故事》

偉喬生醫執行長鄭又瑋推薦好書　曝成功小撇步

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

生活熱門新聞

初三鋒面＋冷空氣報到！4天濕冷剩11°C

人夫突愛上蝦皮購物　妻打開「私訊內容」崩潰

命理師曝「6壞習慣」恐招衰運：不看必犯

新北一家3口同遊高雄過年　他母親也確診！新增足跡曝

鹽酥雞必點竟然不是肉　「隱藏夯品」呼聲超高

除夕節目1女星出場率超高　網：婆媽超愛

婆婆邀請「大咖致詞」　她怒：不想辦婚宴了了

高雄大年初二確診暴增＋8　陳其邁不公佈足跡關鍵原因曝

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

「夜市地獄料理」網一致點名它：長大不敢吃

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

比暖氣有效！網推爆1神物：今早才被熱醒

過年包8800竟被罵！長輩：害人運氣衰整年

過年穿衣3禁忌曝！破財變窮人

更多熱門

相關新聞

過年包8800竟被罵！長輩：害人運氣衰整年

過年包8800竟被罵！長輩：害人運氣衰整年

春節紅包眉角多，如何包也是一門學問。一名男網友表示，他今年很忙，來不及去銀行換新鈔，所以挑了比較新的鈔票，大手筆包了8800元給家中長輩，希望家人運勢一路發，怎料卻被對方斥責「不懂事」、害家人運氣不好一整年，讓他當場心寒，立刻用一句話回擊，被無數網友讚爆。

回娘家被告知父母不見！她打一通電話崩潰

回娘家被告知父母不見！她打一通電話崩潰

美女醫嗆爆碎念親戚！語錄曝光粉絲嗨翻

美女醫嗆爆碎念親戚！語錄曝光粉絲嗨翻

國5紫爆！初三「車多15路段出爐」

國5紫爆！初三「車多15路段出爐」

國5北上剩11公里龜速！雪隧回堵6公里

國5北上剩11公里龜速！雪隧回堵6公里

關鍵字：

過年車流高公局2022走春交通過年交通國道路況高速公路路況

讀者迴響

熱門新聞

中華隊冬奧滑冰選手　疑穿中國隊隊服錄影

初三大凶之日！　6項禁忌一次看

LINE「3方法」挖出舊帳　這招最狠一按露餡

iPhone實聯制「神級工具」！相機都不用開秒完成

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

人夫逼妻子跟好友上床！她淚崩卻無法離婚

4生肖4星座「明天3大時段」快買8億威力彩！

公司匯10萬「沒進戶頭」急了！前行員揭真相

白癡公主一家5姊妹拜年！網驚豔暴動了：都大眼美女

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

蔡依林除夕圍爐「驚見超大咖天后」！罕見同框掀暴動

床戰「尷尬3狀況」！

初三鋒面＋冷空氣報到！4天濕冷剩11°C

台灣過年「越來越沒年味」？炎亞綸5字妙回網笑翻

最易「單身上癮」星座Top 3

更多

最夯影音

更多
「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡
財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

2億頭獎「一注獨得」在苗栗　超旺投注站財神光顧15次！

2億頭獎「一注獨得」在苗栗　超旺投注站財神光顧15次！

10外孫排隊領紅包！阿公「彷彿看到債主」全程結屎面發錢

10外孫排隊領紅包！阿公「彷彿看到債主」全程結屎面發錢

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面