初三出遊潮！國道「15處路段易塞」北上避堵車早上就要出發

▲春節高速公路車潮。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者彭懷玉／台北報導



今（3日）大年初三來到春節連假第6天，預計將湧現出遊車潮！高公局預估今（3日）重點壅塞路段共有15處，包含國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、國5北向宜蘭-坪林等，建議北向用路人儘量於上午時段出發、南向用路人儘量於下午時段出發。

▲高公局預判明日重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統 。（示意圖／記者劉亮亨攝）

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高公局預估今（3日）重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等15處。

▲初三預估南北向車潮多集中在這15處。（圖／高公局提供）



高公局預估，今日（2/3）國道交通量為140百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）的1.6倍，其中北向交通量可達72百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。

▲初三開始實施高乘載管制。（圖／高公局提供）

值得一提的是，今日開始有高乘載管制，包括13至18時國1高雄端至湖口、國3九如至大溪北向入口高乘載管制、14至21時國5蘇澳至頭城北向入口高乘載管制。另外，0-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；7至24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；7至19時封閉國1虎尾、仁德北向入口與國1王田、國3名間雙向入口，收費採單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩及匝道儀控等，國3新竹至燕巢系統採單一費率再8折收費。







另外，公路總局則預估今（3日）上午時段台9線蘇花路廊、台15線鳳鼻至香山路段、台74線臺中環線接國3、台18線中埔交流道、台65線土城交流道接國3、台26線墾丁路段、台19線北港朝天宮、台7線大溪慈湖路段等將有車多及壅塞狀況。

▲蘇花路廊預估今上午就會開始壅塞。（示意圖／記者游芳男攝）

而下午時段北部台2線（關渡至淡水、萬里至大武崙、瑞濱至福隆）、中部台3線苗栗大湖、台14甲線霧社至清境、台21線日月潭、台3丙線南投竹山紫南宮為主要塞車路段。