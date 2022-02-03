兩岸女神7／陸流行音樂史少不了「她」　專訪張東：為了忘卻的紀念

▲ 鄧麗君是大陸民眾最難忘還歌手之一。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

永遠的亞洲巨星鄧麗君是兩岸民眾共同回憶，《東森新媒體ETtoday》駐京記者策劃兩岸女神系列專題。今天要介紹的故事主角是大陸中央廣播電視總台雲聽總編輯、央廣雲數總經理張東，他也是大陸流行音樂排行榜的始祖，見證兩岸三地音樂史變化。談到鄧麗君音樂魅力，張東接受專訪表示，很遺憾沒機會親自在節目裡訪問她。直到如今，整個華語歌壇裡面，沒有人能夠替代她的位置。「用一句話形容外界對鄧麗君情感印象，『為了忘卻的紀念』，以為忘了實際上一直都在，從未忘記。」

▲張東是大陸電台流行音樂排行榜的始祖，目前是大陸中央廣播電視總台雲聽總編輯、央廣雲數總經理。（圖／記者任以芳攝）

80年代大陸民眾提起張東都十分熟悉，充滿知性、磁性的嗓音，是那個時代標誌記憶。張東不只是優秀廣播節目主持人，也是帶動大陸整個流行音樂排行榜的始祖。2014年以前都在流行音樂第一線，中央人民廣播電台音樂之聲DJ、副總監，曾主持過《廣播歌選》、《家住北京》、《當紅不讓》等節目。見證整個亞洲的流行音樂市場，訪問無數大牌歌星影星，唯獨鄧麗君是心中遺珠之憾。

▲ 大陸早期擁有鄧麗君錄音帶是奢侈消費 。（圖／記者任以芳攝）

兒時「記憶裡的女神」

1974年的張東回憶，「小時候大概6、7歲某段記憶裡，鄧麗君歌聲是不能被提及，因為描述都是愛情、親情等歌詞，被列為是靡靡知音、黃色歌曲。」由於，那時大陸剛開始改革開放，都是對生活有美好嚮往的歌唱，像是《祝酒歌》、《吐魯番的葡萄熟了》或是各種慷慨激昂歌曲。鄧麗君聲音出現在大眾視野後，很多人都在問，她是誰？聲音怎麼如此輕柔好聽，讓人如沐春風。

後來，鄧麗君歌聲慢慢解禁，恰巧張東的母親學英文單字，家裡面有一台單卡錄音機，那個時候是很高級的東西。有天他無意間翻到母親其他卡帶音樂，開啟第一次接觸流行音樂概念。張東說，「那是80年代初類似於台灣方面春節晚會，印象很深有費玉清、龍飄飄、鳳飛飛。我一聽就想，這節目音樂好好聽，主持人對話也好洋氣。」後來他也聽到鄧麗君歌聲十分著迷。

張東分享，當年同學的父親在香港上班，大家最愛去他們家聽鄧麗君原版錄音帶。「我們還會拜託同學爸爸去香港，能否買我們喜歡聽的歌手，家裡給的零花錢也省下來不花。」張東也會反覆拷貝錄音帶，家裡現在還保存一批卡帶，多次搬家也捨不得丟掉，只想留下一個童年記憶，這些聽歌的青春回憶也奠定他走向廣播主持之路。

▲年輕時期，在天安門前準備主持的張東。（圖／記者任以芳攝）

陸流行音樂排行榜始祖

談起兩岸流行音樂史，張東首先介紹，早年大陸和台灣不太一樣，」台灣流行音樂比較多元一些，大陸到了改革開放後，音樂才開始有比較多元的，之後中央台80年代初發起「全國聽眾最喜愛的15首歌」。

那時候大陸對流行音樂界定有些模糊，一類是民謠演變出來歌曲，一類是較純商業。另外，還有不同的音樂組，像西洋古典音樂、中國音樂組，類似琵琶、二胡笛子傳統演奏樂器、美聲類有宋祖英等人代表。當年中央台沒有流行音樂，全部混在一起的。

直到1997年1月1日，張東主持一檔音樂節目《中國歌曲》，在當年中央台開一檔純1小時的流行音樂節目，非常不容易，壓力很大。一開始只能介紹大陸歌曲，張東發起聽眾寫信到電台，自己投票決定歌曲排行榜，那時全大陸至少有1、2億的聽眾，每個星期都是扛一個大麻袋計票。節目運行三年，直到1999年大量港台歌曲進入大陸，張東的《中國歌曲榜》一開始無法播放港台歌曲。

▼1999年大量港台歌曲慢慢流行到大陸。（圖／記者任以芳攝）

▲張東留下當年主持廣播的錄音帶、磁片，80、90年代特殊產物。（圖／記者任以芳攝）

他回憶說，「當時港台歌曲歌手或作品有什麼問題，沒有辦法承擔責任。當年中央台有一塊流行音樂節目排行榜，已經很不容易了，港台過來的音樂必須在大陸的印象出版社裡面出版，正式出版發行物才能打榜，有一個程序。加上港台過來音樂數量也不夠多，難以支撐一周30首歌排行榜，後來經歷一段時間，才慢慢改變。」

由於中央台覆蓋全大陸是指標，其他省廣廣播單位看到中央台可以做排行榜，這就意味「雨後春筍」般全國排行榜開始出現。後來，張東節目調整每週末兩個小時，一個小時訪談歌手，另外一個小時全部播放歌手歌曲，這樣類型又是創下先例，因為不是預錄節目，是整整直播兩個小時，考驗張東主持功力，幾乎訪問亞洲所有主流歌星。

▲張東留下當年主持廣播的錄音帶、磁片，80、90年代特殊產物。（圖／記者任以芳攝）「

談鄧麗君「為了忘卻的紀念」

廣播主持出身的張東20多年得獎無數，訪問不少明星演出，唯獨遺憾沒有專訪過鄧麗君，一直很想知道她歌唱技巧是怎麼來的？張東對於聲音十分敏感，以一個樂評人角色看，他說，「到底是怎麼偷的這口氣，看似柔弱漂亮的女孩子，怎麼能把一口氣憋這麼長時間，換器唱歌氣息十分均勻，實在不可思議。」只能說鄧麗君是用靈魂在唱歌，歌聲已經是身體一部分，幾乎沒有瑕疵的歌手，誰都模仿不來。

另一個無法取代鄧麗君的還有「視覺感」。張東形容，「我不知道其他人是什麼感受，當聽歌時感覺有陽光，有海風有可以漫步沙灘和樹林。她擊中你心裡最軟的那個位置，人在疲勞的時候想休息，聽歌有溫馨的港灣感覺，是心靈上的寄託。」

▲鄧麗君歌聲總能觸動人心。（圖／翻攝 鄧麗君逝世十週年特輯）

專訪時，張東也強調特別欣賞張魯老師寫的歌詞特色是「以小見大」，這也是鄧麗君作品跟大陸創作作品不一樣地方。舉例《小城故事》背景，作者描寫的是老北平，很多人以為是鄧麗君老家河北或台北，歌曲描述每一個人對家鄉思念，歡喜或悲傷，聽了會想起心裡的家鄉。

今非昔比，他也感嘆的說，「當年的音樂都是打磨作品，現在的音樂人是生產作品，打磨跟生產是有區別。現在的流行音樂人一點都不敬業，他們把它當成一種職業，十分可惜。為什麼鄧麗君讓大陸民眾喜愛，因為有太多不耐聽的歌曲，生命力最多就一年，但鄧麗君歌曲卻能夠流傳30年以上，甚至延續至今，能做到這樣歌手太難了。」

做了20多年流行音樂，張東分析，兩岸流行音樂教科書式的演唱方式，鄧麗君是其中一本教科書；中國古典有四大名著來比喻華語歌壇的流行音樂，鄧麗君絕對佔有一席之地。最後，總結鄧麗君對大陸流行音樂史影響？張東說，「她永遠在，忘了嗎？沒有感覺忘了，隨時提起來，隨時有『為了忘卻的紀念』，因為深刻。」