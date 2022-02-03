兩岸女神6／鄧麗君魅力橫跨兩岸三代　陸00後也唱《小城故事》

記者任以芳／北京報導

永遠的亞洲巨星鄧麗君是兩岸民眾共同回憶，今年大陸有一檔跨年晚會運用3D投影重現鄧麗君歌唱身影，讓許多君迷十分感動，《東森新媒體ETtoday》駐京記者策劃兩岸女神系列專題。今天要介紹是大陸00、90後年輕人眼中的鄧麗君？不少接受採訪的北京00後說，雖然父母長輩比較了解鄧麗君歷史，但從小接觸影視作品都有鄧麗君元素，潛移默化下，想到鄧麗君就會想到台灣，有一種十分特別情懷。

▲ 北京五道營胡同熱鬧酒吧。（圖／記者任以芳攝）

入夜後的北京五道營胡同，酒吧裡傳來兩岸民眾都十分熟悉音樂。那晚《東森新媒體ETtoday》記者前往採訪時，台青歌手主唱楊品樺特地安排鄧麗君點歌環節，現場大部分都是00、90後居多，照樣跟著哼唱、打拍子。《我只在乎你》、《甜蜜蜜》…，每個人享受自己的小鄧音樂時光。

接受《東森新媒體ETtoday》記者70年代出生陳先生表示，小時候聽第一代流行音樂就是鄧麗君，自己最喜歡《小城故事》、《美酒加咖啡》。就連北京大爺大媽跳廣場舞都還是放鄧麗君的歌，幾乎佔據自己生活。另一位80年代的白小姐則說，「之前是從王菲的歌知道鄧麗君，給我印象歌曲甜美、很幸福。」

記者採訪多位北京00後青年，雖然和鄧麗君時代相差30多年，很多人大部分的回憶都是跟著長輩聽鄧麗君，雖然不了解歌手背景，只知道是60、70年代的行音樂，聽久了自然也會唱經典曲。

▲大陸許多00、90後年輕人對鄧麗君的歌不陌生 。（圖／記者任以芳攝）

採訪時，記者巧遇來北京讀書的00後台生廖同學，即使跟北京同學聊起鄧麗君話題也不會有差距。她說，「鄧麗君是很經典的存在，即使是我們這世代的人，很常接受到她的音樂，也知道鄧麗君是軍中情人，形象一直特別好。」

談到鄧麗君對自己成長印象？90後的北京青年吳小姐正好是「君迷」，從小在北京長大，因為父母常聽鄧麗君，成長過程中受到潛移默化影響。加上台港陸很多電視劇、電影都有鄧麗君元素，加上歌聲很輕柔，對台灣印象有一種美好的感覺，某種程度上也算是一種情感連結。

▲台灣80後台青歌手楊品驊 。（圖／記者任以芳攝）

來自台灣80後台青歌手楊品驊落地北京15年，目前積極發展演唱事業，也是酒吧負責人。從小生長阿美族部落的他，母親和族人常常買鄧麗君音樂，成為兒時很重要記憶。後來到北京發展又開設音樂酒吧，談起大陸駐唱文化，他表示，大陸酒吧文化鄧麗君是少數不可缺好的存在，即使歌曲有歷史年代，沒有任何距離感。

楊品驊說，「大陸每位歌手必備鄧麗君爆款歌曲，像是《我只在乎你》、《甜蜜蜜》、《在水一方》，如果碰到中秋節商業活動就是《月亮代表我的心》。」許多90、00都聽過歌曲也會跟著唱，很多大型歌曲演唱會也會模仿。第一次見面大陸朋友也會唱鄧麗君的歌來歡迎台灣朋友，這是兩岸共同的深刻記憶，鄧麗君不只是一個時代回憶，也代表台灣符號，聯繫兩岸之間情感。