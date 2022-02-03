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他們上酒店必點這一味　老司機大讚「800系列給他一路下去」

▲▼麥克風,上台,唱歌,主持。（圖／翻攝自pixabay）

▲上酒店必點什麼歌，有網友表示800系列點下去就對了。（圖／翻攝自pixabay）

記者黃宥寧／綜合報導

民眾有時為了交際應酬、找人聊天、或是享受刺激等原因，會前往酒店消費。在台灣酒店類型又分為，便服店、制服店、禮服店等。有網友就在臉書社團發問，「酒店必點歌單有哪些？唱到爛也要唱」沒想到引起男網友爭相回留言，其中有網友則曝「80001、80002、一直給它點下去」讓其他老司機看見豎起大拇指大讚。

臉書社團《酒店的秘密》許多網友紛紛分享自己上酒店最愛點的歌，「傷心酒店」、「無言的結局」、「我是你哥哥」等，但有好幾名男性網友卻回「80029、80001、80002」800系列開頭的歌曲代號，釣到許多老司機網友暴動回「專業！」「聽說這兩首很嗨」。

對此，《東森新媒體ETtoday》訪問酒店界老司機Andy，他則大解密酒店800開頭的歌曲編號。他解釋，制服、禮服、便服，唯獨制服店需要「秀舞」也就是當客人選定好自己的小姐後，坐在靠近門的小姐得負責關燈及關電視螢幕，遙控器按下800系列的電音歌曲，小姐們只需跟著音樂在客人前方自然擺動與客人開始調情，整個秀舞時間大概為5至8分鐘不等。

▼老司機解密酒店編號800系列的歌。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼酒店小姐,酒店,酒店妹,大安分局5/14晚間加強臨檢酒店。（圖／記者黃宥寧翻攝）

Andy也進一步大方分享，制服酒店的小姐，名符其實就是要穿「制服」，通常店家會幫她們準備上班的衣服，小姐們只需要繳一次費用，不像禮服、便服需要砸重金治裝。

制服店又有分秀舞「回穿」與「不回穿」，不回穿就是音樂停止後，不將衣服穿回去，全程裸露陪客人。Andy笑著說，會去制服店的男生主要是去「疏壓」，加上消費門檻也比禮、便來的固定，1人落在3000-4000左右，至於客人是否滿意就見仁見智，畢竟「俗擱大碗，出外人吃止餓而已」。

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