兩岸關係進入「最壞時代」　學者點出2大原因

▲國民黨國際事務部主任黃介正。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨執政以來，兩岸關係降到冰點。淡江大學國際事務與戰略研究所副教授、國民黨國際事務部主任黃介正認為兩岸進入「最壞時代」，他並分析兩大原因，第一是美中戰略對抗之下，台灣選邊站；第二是中國大陸國家主席習近平過度自信，對台灣議題不肯讓步。

黃介正表示，馬英九執政時期用的是「一中各表」，兩岸才有外交休兵，雙邊關係都可以談，但那個時代已經過去，2018年以後，美國自己跟中國大陸對抗，就擠壓了台灣的彈性，不只台灣，新加坡跟東南亞很多國家，都被逼到要選邊站。

黃介正表示，在美中對抗的大戰略之下，台灣剛好進入民進黨執政時期，總統蔡英文帶領的執政團隊跟中國大陸斷線，「基本上沒有互信」，民進黨最簡單的選擇，就是跟美國走，久了以後，「台灣年輕人就認為美國一定會來幫忙教訓老共」，就反對延長兵役，所以兩岸關係進入最壞時代。

在中國大陸方面，黃介正則指出，過去北京寄望於國民黨，後來發現國民黨會落選，所以寄望於台灣人民，最後到習近平改口稱「還是要看我們本身的發展」，意思就是只要中國大陸經濟越好，軍事力量越強，兩岸問題自然就會解決，「因為你打不過我，我經濟又贏你」。

黃介正認為，在中國大陸各方面越來越強大的情況下，習近平不願意用平等方式跟台灣談，因此，兩岸越來越走向中國大陸設定議題，台灣必須要接受中國大陸所設定的議題來走。