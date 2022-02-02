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「掃黑英雄」廖正豪除夕過世　邱毅曝馬英九「瑜亮情結」不願重用

▲▼快訊／「掃黑英雄」前法務部長廖正豪傳除夕過世　享壽76歲。（圖／翻攝立法委員葉毓蘭臉書）

▲「掃黑英雄」前法務部長廖正豪除夕過世，享壽76歲。（圖／翻攝立法委員葉毓蘭臉書）

記者杜冠霖／台北報導

有「掃黑英雄」之稱的法務部前部長廖正豪，在除夕夜辭世，享壽76歲。前立法委員邱毅表示，廖正豪是繼任馬英九後的法務部長，上任後執行掃黑行動，成績斐然，當年前國民黨主席連戰一直希望馬英九當總統時重用廖正豪，「但肚量狹窄的馬英九，一直對廖正豪存在瑜亮情結，所以對連戰的推薦置之不理。」

廖正豪在台灣被稱為「掃黑部長」，邱毅指出，他是台灣有史以來最正直最有膽識的法務部長。1996年黑金政治在島內氾濫成災的時刻。接續馬英九出任法務部長的廖正豪，面臨三個最大的挑戰：一是他必須正面迎戰盤根錯節的黑金勢力。二是他將得罪黑金教父李登輝。三是前任部長馬英九因查賄選而下台，他必須表現得比馬英九更好。

邱毅表示，廖正豪最突出的政績是「股市掃黑」，股市是經濟的櫉窗，當時台灣股市全面被黑道所掌控，每年股東大會現場都是黑衣幢幢，而黑道操作股市所得到的巨額資金，更成為支持黑金政治猖狂橫行的後盾。

邱毅指出，廖正豪運用霹靂手段掃蕩盤踞股市的黑金力量，把許多黑道大佬送去綠島囚禁，他的掃黑搏得台灣社會極大的讚譽，但也成黑道報復追殺的頭號人物，「最後的結果是被李登輝強迫下台。我在之後針對李登輝、陳水扁、蔡英文的揭發弊案，受到廖正豪的精神感召及實際指導最多。」

邱毅表示，2000年大選，自己擔任宋楚瑜競選總部的發言人兼勞工部部長，廖正豪則擔任主任委員，兩人共事過程互動更多，尤其面對選戰後期爆發的「興票案」，彼此是進行危機處理的關鍵力量。

邱毅指出，在選前一周，廖正豪累倒了，當時醫生便診斷出他心臟有問題，不能再過度勞累，「但選前最後一夜的晚會他仍堅持出場，我記得當時是推著輪椅護送他上台。」

2000年大選以後，廖正豪選擇淡出政壇，把精力放在兩岸交流的推動上，邱毅表示，廖正豪也常指導針對陳水扁黑金政治的調查手段，「我後來能夠順利把陳水扁拉下馬，廖正豪扮演重要的角色。」

邱毅透露，連戰一直希望廖正豪再出任要職，也向馬英九強力推薦，但肚量狹窄的馬英九，一直對廖正豪存在「瑜亮情結」，所以對連戰的推薦置之不理。

廖正豪後來的健康逐漸惡化，邱毅表示，2020年初自己還曾拉著吳敦義去拜訪他，希望他能在打擊黑金和司法改革上指點迷津，當時他已重病纏身，「看到他強撐病體與我們親切互動，我心裡在流著淚，台灣政壇真是『英雄的墳場』，有能力的英雄永遠被欺世盜名的偽君子所構陷迫害。」

邱毅指出，廖正豪走了，帶給自己的椎心刺骨傷痛逾越已往，他永遠是台灣最好的「掃黑英雄」，超過所有其他的法務部長，「可惜他受奸佞排擠，壯志未酬，抱憾離世，只希望他一路走好！」

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