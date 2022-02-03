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美國大戰略覺醒　黃介正：拜登對中國態度更嚴厲

▲▼國民黨國際事務部主任黃介正。（圖／記者徐政璿攝）

▲國民黨國際事務部主任黃介正。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

美國總統拜登自2021年1月（Joe Biden）上任後，在同年11月15日，與中國大陸國家主席習近平首次舉行視訊峰會，外界也關注美中關係後續發展。淡江大學國際事務與戰略研究所副教授、國民黨國際事務部主任黃介正分析，從拜登上任後「美國對中國大陸的態度更嚴厲！」

美東時間2021年11月15日，拜登與習近平進行美中元首「視訊峰會」。此次會晤分2個階段舉行，過程共約3個半小時。這次會談是自拜登1月就職後，時隔300天的首次線上見面。

黃介正表示，事實上，在中國大陸崛起的過程中，美國國會對於中國大陸的焦慮和防範，已經存在相當長的時間，甚至可以追溯到前任總統歐巴馬（Barack Obama）時期，這種氛圍在國會山莊越來越濃。

黃介正認為，從大環境來看，美國跟中國大陸的戰略競爭已經形成，一旦形成，就沒有說換一任總統就改變，「很多人說民進黨政府都在押寶川普（Donald Trump），綠營支持者態度好像也希望川普連任」，但大環境下，美國跟中國大陸的競爭會一直走下去。

更何況，黃介正表示，拜登所領導的民主黨，在國會的席次幾乎沒有領先（參議院：民主黨48席、共和黨-50席；眾議院：民主黨218席、共和黨212席），因此，在對中的政策上會採取比較平衡的作法，甚至更加嚴厲。

「我比較不喜歡用『反中』這個詞。」黃介正說，若用3個不同層次講，分別是防中、反中、仇中，這3個層次不一樣，「我覺得美國應該是在防中跟反中的之間，還不到仇中的地步」，但因為民主黨領先的席次如此脆弱之下，很多政策必須要考慮到國會山莊給的壓力。

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