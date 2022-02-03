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九份、烏來風景區春節機動增班　出門前先查公車動態

▲▼新北九份、烏來風景區春節期間公車機動增班次。（圖／新北市府提供）

▲新北九份、烏來風景區春節期間公車機動增班次。（圖／新北市府提供）

記者蔡文鈴／綜合報導

今年春節假期自1月29日起至2月6日為期9 天，新北市交通局表示，行經九份、烏來等觀光風景區的公車路線將視人潮機動增班，且加強防疫清消，民眾可多利用大眾運輸走春出遊。

另外，其他各路線公車則調整為例假日發車班次，建議民眾出門前可先上網查詢公車動態資訊；新巴士部分，除了三峽區、平溪區、雙溪區等3個行政區的新巴士於春節連假期間照常營運外，其餘行政區則部分班次或全面停駛，民眾可查閱各區公所公布的新巴士春節班次訊息。

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交通局運輸管理科科長林詩欽表示，今年春節連假為期9 天，新北市境內的平溪、鶯歌、烏來、深坑、淡水、金山、九份等觀光風景區將湧現出遊人潮，因此交通局已協調客運業者視人潮情形機動增班、加派車輛疏運，以鼓勵民眾多利用大眾運輸。

林詩欽也指出，除了觀光風景區公車路線機動增班，新北市其他各路線公車則調整為例假日發車班次；另外，捷運棕線、紅線、綠線、橘線、藍線等接駁公車於除夕（1日）和大年初一（2日）依假日班次減半行駛，班距最長2倍，提醒轉乘民眾注意，可上新北市政府交通局大臺北公車動態資訊查詢外，也可利用站牌標註各客運場站電話查詢。

交通局表示，新北市公車均持續做好防疫措施，且98.5%的公車司機已完成2劑疫苗施打，再次提醒民眾搭乘公車等大眾運輸工具，戴好口罩再上車，車上禁止飲食並減少交談，大家做好防疫措施，安心乘車。

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