春節1968APP流量過高當機　林佳龍：代表「聰明用路」廣而周知

▲今年春節交通整體暢順，交通部疏運措施奏效。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者賴文萱／台北報導

今年春節交通整體暢順，交通部疏運措施奏效，交通部長林佳龍今（18）日晨間召開檢討會議。其中，針對春節期間1968APP一度因流量過高而當機，林佳龍表示，代表「聰明用路」及分流的概念已經廣而周知，但頻寬及軟硬體的事前整備不夠周全，未來應嚴加要求改進，做好最萬全的準備。

林佳龍指示交通部相關單位針對春節疏運進行結報，於今晨召開檢討會議，並裁示五項未來疏運工作重點。對於這次疏運能成功，林佳龍表示，除了在假期辛苦值勤的同仁及運輸業從業人員之外，最要感謝的是廣大的用路人，先掌握路況才「聰明上路」，是疏運暢順最關鍵的因素。

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▲林佳龍感謝廣大用路人幫忙，先掌握路況才「聰明上路」，是疏運暢順最關鍵的因素。（圖／交通部提供）

交通部與會官員轉述，首先，林佳龍要求，持續加強易壅塞路段的公共運輸優先及票價優惠措施，包括客運票價優惠、「在地有腳」租車補助等；特別是蘇花改大客車專用道，南北向均有顯著效果，以初三北向的大客車為例，就較一般車輛節省43分鐘，一般車道的運能也有所提升。

其次，林佳龍指出，西濱快速道路在連假期間，發揮為西部南北向國道分流的重要成效，其中竹苗的鳳鼻香山瓶頸路段，應全力加速新建工程的進度；另外，西濱沿線雖已開始在沿線設置駕駛的如廁設施，但也應比照國道加強服務區或休息站的建設，將西濱打造為「準高速公路」的品質，而環島高快速公路網的優化，也應持續推動相關工程。

再者，春節期間1968APP一度因流量過高而當機，雖已緊急修復，但林佳龍表示，使用的流量創下歷史新高，代表「聰明用路」及分流的概念已經廣而周知，頻寬及軟硬體的事前整備不夠周全，未來應嚴加要求改進，做好最萬全的準備。

▲國道交通事故較去年春節期間增加4.6%，導致回堵壅塞，林佳龍指示高公局會同國道警察，就事故類型及處置情形加以檢討精進。（圖／記者呂佳賢攝）

另外，針對國道交通事故較去年春節期間增加4.6%，導致回堵壅塞，林佳龍也指示，請高公局會同國道警察，就事故類型及處置情形加以檢討精進，在下次連假前做好道安及車輛檢修的宣導，避免疏運措施因事故回堵而功虧一簣。而部分路段開放路肩、高乘載管制及精進式匝道儀控等措施，亦應持續滾動檢討精進。

最後，林佳龍指示，針對外離島航運，以及偏鄉交通的服務措施，在民俗節日的需求更大，交通部身為「最大的服務業」，應該投入更多心力及資源，在更有需要的地方，未來連假也應針對偏鄉交通提出疏運便民措施的方案。

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