高雄更冷「10hrs暴跌8°C」全台慘白！15縣市冰凍警報　變天時程表

▲強烈大陸冷氣團來襲！越晚越冷下探10度。（圖／翻攝ECMWF）



記者許力方／台北報導

低溫警報！中央氣象局表示，北部、東北部氣溫一路下降，越晚越冷，今晚8時24分持續針對全台15縣市發布「低溫特報」，西半部全部納入範圍，受強烈大陸冷氣團影響，台南以北及金門局部地區有10度以下氣溫發生機率，是這波冷氣團最強時刻。預估明天（31日）除夕水氣減少、輻射冷卻作用明顯，到2/1初一冷氣團才會減弱。

氣象局預報，明天受到強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣整天較冷，其他地區早晚亦冷，預估今夜至明晨是這波冷空氣最強的時段，中部以北及東北部低溫只有10至12度，南部及花東13至15度，沿海空曠地區或近山區的平地可能更低一些，尤其苗栗以北局部地區有10度以下低溫發生的機率；至於高溫方面，北部、東北部及東部約16至19度，中南部及東南部20至23度。至於降雨部分，水氣雖略為減少，但迎風面的北部、東半部地區仍有地形性局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

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▼台南以北發布低溫特報，有局部10度低溫發生機會。（圖／NCDR）



▼「全台慘白」高雄10小時暴跌8度，罕見比台北低溫。（圖／中央氣象局）

「傍晚有冷的感覺嗎？」天氣風險公司總經理彭啟明則表示，台北站於今天下午已經跌破13 度，來到12.5 度，除夕清晨將是這波冷空氣最低溫時間點。值得注意的是，根據氣象局觀測，今天深夜10時許，各地氣溫驟降，且台中、彰化、嘉義、台南、高雄都罕見比台北低溫，來到12.2至12.4度，尤其高雄10個小時內驟降8度，溫度分布圖可見番薯由綠發白，全台冷透透。

▼氣象局整理春節天氣時程：

【除夕】1/31冷空氣影響+水氣減少

北、東部、馬：整日涼冷。北、東部，局部短暫雨

中南部、金、澎：早晚涼冷。大致多雲到晴。

降溫提醒：小年夜、除夕氣溫下降較明顯。

【初一～初二】2/1～2/2氣溫回升，天氣變化快

2/1華南雲雨區影響，水氣較多

中部以北+東半部地區、南部山區、澎金馬短暫雨。

南部平地多雲

2/2水氣略減少

北部、東半部、金馬偶局部雨

中南部、澎湖多雲到晴



【初三】2/3鋒面通過、降雨又增

中部以北、東半部及南部山區：陰雨、氣溫降

其他地區：雲量增多



【初四～初五】2/4～2/5冷空氣再來

北部東半部仍偶雨，整天涼冷

中南部多雲到晴，日夜溫差大

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