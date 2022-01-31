除夕9℃！冷氣團拜年「16縣市低溫特報」　初一起有雨到收假

▲除夕(31日)強冷空氣影響，各地晴朗穩定，東半部偶有局部零星少量飄雨的機率。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

大陸冷氣團發威，31日除夕清晨受到「輻射冷卻」作用影響，台南以北的平地皆曾出現10度左右或以下最低氣溫。截至05：33為止，今晨最低溫出現在台中霧峰9.0度，氣象局針對全台16縣市發佈低溫特報，不過白天陽光露臉後會感到舒適，明天起有雨、初四有另一波冷氣團報到。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，除夕(31日)強冷空氣影響，各地晴朗穩定，東半部偶有局部零星少量飄雨的機率；白天在陽光下不覺冷，今晚氣溫仍很低，但比清晨略高；日夜溫差大，應注意！今日各地氣溫：北部10至18度，中部10至21度，南部10至24度，東部11至23度

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▲氣象局針對全台16縣市發佈低溫特報。

氣象局針對基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、金門縣發佈低溫特報，有10度以下氣溫發生機率，其中連江縣可能僅有6度。



初一(1日)至初二(2日)晨「短波」通過，北部及東半部轉有局部雨，中部亦有局部短暫雨的機率。初二白天好轉、有短暫空檔；氣溫略回升。

▲初四(4日)強冷空氣影響，氣溫續降、愈晚愈寒冷。

初二晚起至初三(3日)「鋒面」及強冷空氣逐漸南下，北部、中部及東半部先後再轉有雨，南部亦有局部少量飄雨的機率；各地氣溫逐漸下降，天氣轉冷。

初四(4日)強冷空氣影響，氣溫續降、愈晚愈寒冷；北部及東半部仍有局部雨；初五(5日)北台偏冷、中南部早晚冷，西半部晴朗、東半部偶局部短暫雨；初四晚、初五晨本島平地再探10度最低氣溫，應注意保暖。初六(6日)收假日白天起冷空氣減弱，天氣回暖，西半部晴朗、東半部偶局部短暫雨。

▼31日4：40真實色雲圖顯示，迎風面仍有鬆散低雲(左圖)。4：50雷達回波合成圖顯示，迎風面陸地並無降水回波(右圖)。。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

